Країна-агресор Росія має близько 50 аеробалістичних ракет Кинджал після призупинення їхнього серійного виробництва у квітні 2026 року.

Про це йдеться у статті УП під назвою Які запаси ракет у Росії та навіщо їм новий ракетний підрозділ КНДР: що кажуть експерти і ГУР.

Там зазначили, що до того ж на озброєнні РФ залишаються близько 50 балістичних ракет північнокорейського виробництва серії KN-23, до якої належать також KN-24 і KN-30.

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У статті підкреслили, що наразі Росія зосередила частину виробничих ресурсів на випуску інших балістичних і крилатих ракет. Для цього використовують ракетне паливо, фінансування та комплектувальні, які раніше спрямовували на виробництво Кинджалів.

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Така переорієнтація допомагає РФ нарощувати випуск ракет для комплексів Іскандер-М і підтримувати регулярність ракетних ударів по Україні, підтвердили в ГУР.

Водночас у розвідці наголосили, що призупинення серійного виробництва Кинджалів не означає повної втрати ними бойових можливостей. Ракета наразі проходить доопрацювання, зокрема через проблеми з точністю ураження цілей.

16 серпня директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві Анатолій Храпчинський заявив NV, що Росія могла призупинити застосування Кинджалів через обмежений ресурс винищувачів МіГ-31К, які є носіями цих ракет, а також через ефективнішу роботу українських засобів РЕБ. За його словами, ще одним фактором є здатність України завчасно виявляти зліт МіГ-31К, що дає час підготуватися до можливої атаки.