Наслідки удару України по заводу у Чебоксарах (Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram)

Під час удару по заводу ВНДІР-Прогрес у Чебоксарах , столиці Чуваської Республіки РФ, крилата ракета FP-5 Фламінго влучила у фасад корпусу, що призвело до масштабної пожежі всередині.

Про це повідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint (Гарбуз), спираючись на кадри з місця атаки.

«Якщо підсумувати по Чебоксарам, то було так: точне влучання Фламінго у фасад корпусу, детонація об захисні сітки або дерева та масштабна пожежа всередині», — зазначив аналітик.

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Він також підкреслив, що, усе, що було всередині будівлі, ймовірно, було повністю знищено.

«Попри те, що вибух не спричинив серйозних руйнувань, він, безсумнівно, спалив усе, що було всередині, і це добре», — вказав OSINT-аналітик.

Аналітик також зазначив, що на знайдених ним кадрах екскурсії з ураженої будівлі, можна помітити «кімнати з робочими місцями спеціалістів з електромонтажа компонентів».

«До того ж, зафіксовано декілька влучань БпЛА Лютий по іншим ділянкам на території заводу», — додав він.

Фото: Dnipro Osint (Гарбуз) / Telegram

У ніч проти 5 травня у Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ, зафіксовано влучання по заводу ВНИИР-Прогресс. Telegram-канал Exilenova+ припускав, що удару було завдано ракетами Фламінго, що згодом підтвердив президент Володимир Зеленський.

Місто також зазнало атаки безпілотників, один із яких влучив у житловий будинок. Регіональне МОЗ повідомило, що в результаті нічної атаки на Чебоксари постраждали троє людей.

В російському міноборони заявили про «збиття» 43 українських дронів за дві години над територіями Брянської, Курської, Калузької, Смоленської, Тульської, Волгоградської, Воронезької областей, Республіки Адигея та Московського регіону.

При цьому про Чуваську республіку, де вранці дрони атакували оборонний завод, у зведенні міноборони РФ не повідомлялось.

Згодом з’явились перші супутникові знімки наслідків удару по заводу. За даними OSINT-проєкту КіберБорошно, крилата ракета FP-5 Фламінго влучила під кутом у передню частину головного корпусу, захищеного антидроновими сітками, що свідчить про стратегічну важливість будівлі.

АО ВНИИР-Прогресс є виробником захищених від перешкод навігаційних модулів Комета. Такі модулі Росія використовує у БпЛА, крилатих і балістичних ракетах.