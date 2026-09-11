Сили оборони уразили ракетами Фламінго хімзавод у Волгограді

11 вересня, 12:03
Google Читайте NV у Google
Пожежа у Волгограді після ракетного удару, 11 вересня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Пожежа у Волгограді після ракетного удару, 11 вересня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Сили оборони України вночі у п'ятницю, 11 вересня, атакували крилатими ракетами FP-5 Фламінго підприємство Волгоградпромпроект у російському місті Волгоград, повідомляє українська оборонна компанія Fire Point.

Зафіксовано влучання ракет у ціль, внаслідок чого виникла пожежа, сказано у повідомленні.

Fire Point
Фото: Fire Point

Волгоградпромпроект виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин. Завод знаходиться під санкціями США через роботу на російський військово-промисловий комплекс.

Реклама

Раніше повідомлялося про вибухи у Волгограді. Російський губернатор заявляв про падіння «уламків» ракет на території промислового підприємства, монітори повідомляли про пожежі.

Також вночі повідомлялося про атаку на російський Саратов, де дрони уразили нафтопереробний завод та склад маркетплейса Ozon. Виникли масштабні пожежі.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Волгоград ракета Фламінго Fire Point Фламінго удари по території РФ

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies