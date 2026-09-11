Сили оборони уразили ракетами Фламінго хімзавод у Волгограді

Пожежа у Волгограді після ракетного удару, 11 вересня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Сили оборони України вночі у п'ятницю, 11 вересня, атакували крилатими ракетами FP-5 Фламінго підприємство Волгоградпромпроект у російському місті Волгоград , повідомляє українська оборонна компанія Fire Point.

Зафіксовано влучання ракет у ціль, внаслідок чого виникла пожежа, сказано у повідомленні.

Фото: Fire Point

Волгоградпромпроект виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин. Завод знаходиться під санкціями США через роботу на російський військово-промисловий комплекс.

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Раніше повідомлялося про вибухи у Волгограді. Російський губернатор заявляв про падіння «уламків» ракет на території промислового підприємства, монітори повідомляли про пожежі.

Також вночі повідомлялося про атаку на російський Саратов, де дрони уразили нафтопереробний завод та склад маркетплейса Ozon. Виникли масштабні пожежі.