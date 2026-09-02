З родини «бандеролевих». Що відомо про дешеву російську крилату ракету Дань-Т і чому вона може стати новою загрозою для України

Російська навчальна ракета Дань-М, яку РФ застосувала як тренувальну мішень для ППО і яка стала прототипом ракети Дань-Т (Фото: Военный осведомитель / Telegram)

Наприкінці серпня з'явилися попередні дані про те, що в 2027 році Росія може перейти до масового застосування дешевих крилатих ракет Дань-Т для ударів по Україні.

NV розповідає, що відомо про цю зброю, та підготував власну інфографіку про неї.

Звідки інформація про Дань-Т і що це за ракети

Військовий аналітик та ветеран Сил оборони Дмитро Путята, відомий у мережі Х як Kriegsforscher, наприкінці серпня оприлюднив пост, у якому припустив, що в 2027 році Україні слід очікувати «великої кількості проблем» від російських дешевих крилатих ракет та їх масового застосування.

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Серед них Путята згадав про малогабаритні крилаті ракети Бандероль з реактивним двигуном (їх також називають баражуючиими боєприпасами); ракети С-71К Ковер та С-71М Монохром, які РФ здатна запускати зі своїх винищувачів Су; а також про «перспективні» крилаті ракети Дань-Т.