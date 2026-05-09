Як погрози «масовано» вдарити по Києву балістикою та Орєшніком засвідчили слабкість Росії — аналіз ISW

Погрози російських чиновників завдати «масованого удару» ракетами по Києву , що звучали до моменту оголошення перемир’я на 9-11 травня, мали на меті приховати слабкість країни-агресора та нездатність захистити свою територію від українських дронів, аналізує Інститут вивчення війни (ISW) 8 травня.

ISW наводить заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який 8 травня повторив погрози міноборони та МЗС РФ завдати удару по будівлях, в яких розташовані так звані центри прийняття рішень у Києві, якщо Україна вдарить по Москві 9 травня. Він стверджує, що країна-агресор не проявить «жодного милосердя», якщо Україна спробує зірвати святкування російського дня перемоги.

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Інші російські чиновники погрожували застосуванням балістичних ракет середньої дальності (БРСД) Орєшнік по Києву, які Росія вже запускала по Дніпру та Львову у листопаді 2024 року та на початку 2026 року відповідно.

Інфографіка: NV

«Ескалація погроз з боку Кремля напередодні дня перемоги 9 травня, ймовірно, має на меті приховати слабкість Росії та її нездатність надійно захистити значну частину російського повітряного простору від ударів України по глибокому тилу. Погрози Росії застосувати Орєшнік, ймовірно, є спробою залякати Україну та Захід, щоб вони капітулювали перед давніми політичними вимогами Росії», — вказують аналітики інституту.

ISW нагадує, що Росія раніше вже здійснювала удари по «центрах прийняття рішень» у Києві. Але численні погрози Кремля напередодні 9 травня можуть бути натяком на «більш інтенсивний комплекс ударів», що включатиме велику кількість балістичних ракет, зокрема Орєшнік. Така атака стала б новим етапом ескалації з боку Кремля, вказують аналітики.

4 травня міноборони РФ заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я». Відомство пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги». Заяви пролунали після низки успішних ударів Сил оборони по Московській області та інших регіонах РФ.

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з 6 травня. Росія зірвала це припинення вогню.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про перемир’я між Україною та РФ у період з 9 по 11 травня, що було досягнуто за посередництва США. Зеленський підтвердив це й анонсував обмін полоненими 1000 на 1000.