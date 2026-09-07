У ГУР зафіксували розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади армії РФ, на озброєнні якої перебуває ракета Орєшнік (Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov)

Ознак того, що Білорусь готується до вступу у війну проти України, наразі немає, однак країна-агресор РФ розмістила на білоруській території 101-шу ракетну бригаду, на озброєнні якої є ракета Орєшнік .

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко в інтерв’ю агентству Укрінформ, опублікованому 7 вересня.

За його словами, Москва не полишає спроб безпосередньо втягнути Мінськ у бойові дії. Кремль усіляко прагне використати територію та військові ресурси Білорусі для розширення географії війни РФ проти України, зазначив Іващенко.

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«Однак нас непокоїть надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, за допомогою яких російські ударні БПЛА типу шахед наводяться на українські цивільні об'єкти та критично важливу інфраструктуру», — заявив очільник ГУР.

Також, за словами Іващенка, у ГУР зафіксували розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади армії російських окупантів, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності Орєшнік.

«А якщо Білорусь такого дозволу не надавала, це свідчить про те, що Мінськ уже не контролює діяльність Росії на своїй території», — підсумував очільник ГУР.

Удари Орєшніком по Україні — головне

Росія тричі завдавала ударів по Україні ракетою Орєшник без бойового заряду. Першим став удар по Дніпру 21 листопада 2024 року. 8 січня 2026 року РФ атакувала такою ракетою Львівську область, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Інфографіка: NV

24 травня Росія завдала удару Орєшніком по Білій Церкві на Київщині.

Згодом стало відомо, що РФ застосувала дві ракети Орєшнік під час масованої атаки 24 травня, причому друга з них могла впасти на тимчасово окупованій території в Донецькій області.

29 липня уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що українські фахівці під час дослідження фрагмента ракети Орєшнік, якою російські окупанти завдали удару по району Білої Церкви на Київщині 24 травня, встановили, що вона складалася з понад 1100 компонентів.

28 серпня у пресслужбі Міноборони РФ заявили про нібито успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети з космодрому Плесецьк.

Офіцери армії країни-агресора стверджували, що запущені навчальні бойові блоки міжконтинентальної балістичної ракети нібито досягли визначеного району на полігоні Кура на півострові Камчатка.