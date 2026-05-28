40 тонн «ефекту залякування». Ключові факти про ракету Орєшнік і мапа ударів по Україні в інфографіці NV

24 травня Росія втретє вдарила по Україні ракетою Орєшнік , спрямувавши її по Білій Церкві Київської області в ніч масованого ракетного удару по Києву. У своїй інфографіці NV нагадує, як влаштована ця 40-тонна російська ракета.

Ракета Орєшнік — це російська балістична ракета середньої дальності класу земля-земля з роздільною бойовою частиною і твердопаливним ракетним двигуном. Зазвичай Росія запускає такі ракети з полігону Капустин Яр (Астраханська область РФ).

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Основні її характеристики:

Початок застосування: 2024 р.

Маса: ~40 т

Швидкість: 10 Махів

Загальне бойове навантаження: 1,5 т

Вартість: ~$100 млн

Довжина: 15−18,5 м

Діаметр: 1,86 м

Ракета має шість роздільних бойових частин, кожна з яких має по шість суббоєприпасів. Вона здатна нести як ядерні, так і звичайні боєзаряди.

Інфографіка: NV

Станом на січень 2026 року Росія, ймовірно, мала на озброєнні 3−4 таких ракети.

Усі три підтверджених пуски по Україні Росія здійснила «порожніми» боєголовками без боєзаряду, інформація про четвертий пуск 24 травня залишається непідтвердженою.

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Моніторинговий Телеграм-паблік єРадар припускав, що під час масованого удару в ніч проти 24 травня Росія могла застосувати дві ракети Орєшнік. За цією версією, одна з них могла не долетіти до території України, тож її влучання могло сталося на тимчасово окупованій території Донецької області, де нібито зафіксували на відео «приліт» з шістьма характерними спалахами. Своєю чергою OSINT-канал Кіберборошно, коментуючи оприлюднені кадри, визначив, що на них видно недобудований ТРЦ Rose Park в Донецьку, а тому зміг локалізувати приблизне місце зйомки. «Та камера направлена в бік півночі/північного заходу, а саме населених пунктів Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Ізюм, Вовчанськ, Бєлгород», — пояснили у КіберБорошно. Утім, визначити, куди саме було влучання, якщо воно було, не є можливим.

Водночас авіаексперт Валерій Романенко в інтерв'ю Radio NV назвав «качкою» повідомлення про пуск другого Орєшніка під час атаки в ніч на 24 травня. «Я не ставлюся жодним чином до такої інформації (про можливий другий пуск Орєшніка — ред.), для мене вона не існує, поки не буде інформації офіційної від Повітряних сил. У нас є речники, в нас є відповідні люди, і таку подію Повітряні сили не те, щоб не пропустили, вони б її підкреслили. Це ж показ нездатності росіян випустити і довести до ладу новий зразок зброї. Тобто, на мій погляд, це просто „качка“. Там далі побачимо, буде більш докладна інформація — будемо обговорювати. А поки моє ставлення — як до „качки“», — сказав Романенко в ефірі Radio NV.

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Водночас начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Radio NV не підтвердив, що Росія 24 травня двічі завдала удару Орєшніком.

«Інформація по Орєшніку в нас була 24 травня і на цьому крапка поки що, давайте так», — відрегував він на чутки про два пуски тієї ночі. А коментуючи уточнювальне запитання про те, звідки «ростуть ноги в такої інформації», Ігнат додав: «Та зрозуміло мені все, я теж все моніторю, все дивлюсь і читаю, більше, можливо, ніж ви навіть. Але є в нас дані за 24 травня, ми їх видали о 09:30, поговорили зокрема про ракету середньої дальності, яку очевидно зробили з Рубежа і назвали Орєшніком. Була видана інформація про те, що було на території України, бойові дії. Пропоную до цього зараз повернутись, поки іншої інформації немає».

Ігнат також розповів, як Повітряні сили отримують інформацію про пуск Орєшніка з Капустиного Яру.

За його словами, зазвичай це дані розвідки. «Є різні види розвідок, зокрема космічна. Є інформація для України, для наших відповідних служб, зокрема Повітряних сил, що здійснено пуск, Капустин Яр. Той чи інший пуск — це спалах, загорається небезпека. Коли саме, як саме, ворог інформувати не буде. Звісно, вони попереджають, що проводять якісь навчання, перекривають повітряний простір, це все встановлені процедури. Але може бути здійснено пуск — ви ж розумієте, це Росія. Кого вони попереджати будуть чи не будуть, ніхто на них не розраховує», — сказав Ігнат в ефірі Radio NV.

Він пояснив, що, крім запуску Орєшніка, в Капустиному Яру проводять випробування ракетного озброєння: С-400, Іскандерів чи іншого озброєння.

«Визначити одразу, що це за пуск, теж не є можливим. Тому може бути навіть тривога, коли пуск якийсь імітаційний або з метою тих апробацій, про які я щойно говорив. Але знати точно, що це саме Орєшнік чи ні, можна вже маючи більше інформації, противник збирається це робити, не збирається тощо», — додав начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ.

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Ігнат також нагадав, що Росія застосовує Орєшнік «для ефекту впливу і залякування», а тому закликав не перевищувати штучно увагу до цієї теми. «Чим більше ми говоримо про Орєшнік і вживаємо десь там слово ядерний заряд, тим більше ми на руку граємо кремлівській владі, [російському диктатору Володимиру] Путіну тощо», — підкреслив Ігнат.