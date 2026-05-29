Ракета Blue Origin Джеффа Безоса вибухнула під час випробувань у Флориді - відео

Ракета New Glenn компанії Blue Origin , яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула під час випробувань на космодромі у Флориді, поставивши під загрозу частину майбутніх місячних програм NASA.

Про це у п’ятницю, 29 травня, пише The Guardian.

Там зазначили, що вибух стався через кілька секунд після початку запланованого тесту двигунів на стартовому майданчику Космічного центру Кеннеді, спричинивши масштабну пожежу та яскравий спалах, який було видно за сотні кілометрів.

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У Blue Origin заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а сам вибух назвали «аномалією». Джефф Безос підтвердив, що всі співробітники компанії перебувають у безпеці, однак визнав, що це був «дуже важкий день» для компанії.

Напередодні NASA оголосило, що Blue Origin отримала контракт на запуск першої з трьох місій у межах будівництва майбутньої місячної бази вартістю близько 20 мільярдів доларів. Компанія також бере участь у конкуренції зі SpaceX Ілона Маска за право створити посадковий модуль для місії Artemis IV, під час якої астронавти мають повернутися на Місяць уперше з 1972 року.

Керівник NASA Джаред Айзекман повідомив, що після аварії буде проведено повну оцінку впливу інциденту на графік майбутніх місій. За його словами, створення важких космічних ракет є надзвичайно складним процесом, а космічні польоти не пробачають помилок.

У Федеральному авіаційному управлінні США поки не повідомили, чи стане вибух причиною нового розслідування. Раніше ракету New Glenn вже тимчасово відсторонювали від польотів через проблеми після одного з попередніх запусків.

Після вибуху поштовхи відчували мешканці узбережжя Флориди, а в соцмережах швидко поширилися фото та відео величезної вогняної кулі над космодромом. Пожежа на стартовому майданчику тривала ще кілька годин після інциденту.

Ілон Маск також відреагував на аварію, коротко заявивши, що «ракети — це складно». Водночас Безос наголосив, що компанія відновить усе необхідне та продовжить роботу над космічними програмами.

New Glenn від Blue Origin — що відомо про ракету

Blue Origin, заснована американським мільярдером Джеффом Безосом, найбільше відома своєю суборбітальною ракетою New Shepard, на якій запускає в небо космічних туристів. New Glenn є першою важкою ракетою компанії. Вона має висоту 98 метрів. Її багаторазовий перший ступінь призначений для виконання 25 місій.

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За угодою з NASA, компанія має надати цю ракету для майбутньої марсіанської місії NASA EscaPADE. За планами, вона використовуватиметься для виведення на низьку навколоземну орбіту понад 45 тонн корисного вантажу за один політ.