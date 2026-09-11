Як пишуть росЗМІ, спочатку випробування ракети Авангард було заплановано на 3−5 вересня — на полігоні Домбровський в Оренбурзькій області (Фото: Скриншот відео / Міноборони РФ / Telegram)

Країна-агресор Росія зазнала невдачі у першій за вісім років спробі запустити новітню гіперзвукову ракету моделі Авангард .

Про це 11 вересня повідомило видання The Moscow Times.

Як повідомив старший науковий співробітник Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння Павло Подвиг, спочатку випробування Авангарду було заплановано на 3–5 вересня — на полігоні Домбровський в Оренбурзькій області. Саме там дислокується єдина дивізія Ракетних військ стратегічного призначення, озброєна цією зброєю, пише видання.

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«На дати пуску Росія випустила повідомлення NOTAM для пілотів, що закривало небезпечні райони для польотів. При цьому в Домбровському воно охоплювало саме зону шахт із комплексами Авангард, підкреслює Подвіг. Також для польотів було закрито зони в Тюменській області та ХМАО, де очікувалося падіння частин ракети. Крім того, NOTAM було випущено для полігону Кура на Камчатці, куди мав приземлитися бойовий блок Авангарду, щоб уразити умовну ціль», — пише The Москва Times.

Крім того, про майбутній ракетний пуск посадовці також попереджали жителів Вікуловського, Вагайського та Сорокінського районів Тюменської області, зазначає Подвиг. Основною датою було визначено 3 вересня, резервною — 4 вересня, однак зрештою пуск не відбувся, зазначив він.

Фото: moscowtimes_ru

Пуски ракети Авангард — що відомо

Останній випробувальний пуск ракети Авангард, який у Кремлі назвали успішним, відбувся в грудні 2018 року.

Згодом, розповідаючи про ракету, диктатор Володимир Путін стверджував, що вона «взагалі не має аналогів у світі» і під час польоту «плавиться, як ескімо», сягаючи температури 3 тисячі градусів.

Тодішній очільник «Роскосмосу» Юрій Борисов заявляв, що Авангард здатний розганятися до 27 махів (приблизно 33 тисячі км/год — ред.). При цьому цей показник перевищує першу космічну швидкість (23,2 маха, близько 28,4 тисячі км/год — ред.) — швидкість, за якої об’єкти зазвичай покидають Землю й виходять у відкритий космос.

Крім того, російські ЗМІ писали, що після розгону ракетою-носієм Авангарду його бойовий блок рухається до цілі в атмосфері на гіперзвуковій швидкості та може маневрувати за курсом і висотою.

8 вересня 2026 року видання The Insider з посиланням на висновки Павла Подвига повідомляло, що росіяни вели підготовку до випробування безпосередньо Авангарду, а не іншої російської міжконтинентальної ракети — Сармат.

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Авангард — це російський стратегічний ракетний комплекс із гіперзвуковим плануючим бойовим блоком, здатним нести ядерний заряд, підсумували в The Insider.