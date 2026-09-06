«Усе дуже просто». Флеш розповів про блокування російських аеропортів

Для блокування роботи російських аеропортів українським безпілотникам достатньо наблизитися до них. Тобто немає потреби в безпосередній атаці.

Про це заявив радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш) в інтерв'ю The Guardian, опублікованому 6 вересня.

Таким чином Флеш прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що російський повітряний простір стає небезпечним для авіакомпаній.

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«Гадаю, усе дуже просто: нам не потрібно атакувати аеропорт — достатньо просто підлетіти до нього, і аеропорт буде закрито», — сказав Бескрестнов.

1 вересня президент Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає небезпечним для авіакомпаній, страховиків та інших учасників міжнародних авіаперевезень. За його словами, Україна не становить загрози для цивільної авіації і не має наміру атакувати цивільні літаки. Водночас він наголосив, що через активність безпілотників у небі над Росією ситуація у сфері авіаперевезень змінюється.

21 серпня видання The Atlantic із посиланням на джерела повідомило, що Україна планувала операцію M&M's із використанням роїв автономних безпілотників зі штучним інтелектом.