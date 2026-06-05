У Кремлі заявили, що Путіну повідомили про відкритий лист Зеленського

Він також стверджує, що країна-агресор не має «офіційних каналів спілкування» з Україною.

Раніше Пєсков заявляв, що Путін 5 червня виступить з «великою промовою» на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), що проходить 3−6 червня. Очікується, що диктатор говоритиме про економічні та політичні питання.

Реклама

Відкритий лист Зеленського до Путіна — головне

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому український президент закликав закінчити війну «у форматі між вами і нами» і запропонував особисту зустріч.

Читайте також: Путін відкинув посередництво Європи у мирних переговорах з Україною та продовжив просувати кандидатуру Шредера

У листі Зеленський також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% вбитими і 37% пораненими), постійно переносить строки захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів і дефіцитом бензину.

«У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. Ми будемо робити все, щоб світ про це подбав», — зазначає Зеленський.

Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь для переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна офіційно передасть лист дипломатичними каналами Росії.