У Кремлі заявили, що Путіну повідомили про відкритий лист Зеленського
Російський диктатор Володимир Путін поінформований про відкритий лист Володимира Зеленського (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)
Російському диктатору Володимиру Путіну повідомили про відкритий лист президента України Володимира Зеленського, заявив прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков у п’яницю, 5 червня, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Він також стверджує, що країна-агресор не має «офіційних каналів спілкування» з Україною.
Раніше Пєсков заявляв, що Путін 5 червня виступить з «великою промовою» на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), що проходить 3−6 червня. Очікується, що диктатор говоритиме про економічні та політичні питання.
Відкритий лист Зеленського до Путіна — головне
4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому український президент закликав закінчити війну «у форматі між вами і нами» і запропонував особисту зустріч.
У листі Зеленський також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% вбитими і 37% пораненими), постійно переносить строки захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів і дефіцитом бензину.
«У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. Ми будемо робити все, щоб світ про це подбав», — зазначає Зеленський.
Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь для переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».
Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна офіційно передасть лист дипломатичними каналами Росії.