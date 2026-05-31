За оклад і без премій. Російський університет шукає професійного путінознавця

У РФ шукають вченого, який вивчатиме рід Володимира Путіна (Фото: Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool via REUTERS)

Про це повідомляє Nexta.

В обов’язки наукового співробітника входитиме детальний аналіз конкретного історичного зрізу життєдіяльності сім'ї російського диктатора.

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Тема майбутнього дослідження сформульована так: Колективна біографія членів роду Путіних у післяреформенній Росії (1861 — 1917 роки): перехід від землеробства до дрібного міського підприємництва.

Досліднику доведеться з’ясувати, як саме пращури диктатора інтегрувалися в міське середовище та розвивали власну справу після звільнення від селянської залежності.

Щомісячна заробітна плата фахівця становить майже 82 тисячі рублів (орієнтовно 880 доларів США або близько 36 тисяч українських гривень за поточним курсом).

Жодних додаткових премій за успішне виконання роботи або вагомі наукові відкриття не передбачено.

Будь-які соціальні пільги або корпоративні надбавки для цієї посади також відсутні.

Організатори конкурсу наголошують, що майбутній фахівець має працювати виключно за встановлений оклад.