Путін несподівано заявив, що війна в Україні «наближається до завершення»

Російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції в Москві, Росія, 9 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Російський диктатор Володимир Путін після проведення рекордно обмеженого за масштабом параду у Москві 9 травня заявив, що «справа наближається до завершення», коментуючи війну в Україні. Про це він сказав російським пропагандистським ЗМІ під час пресконференції увечері 9 травня.

«Я думаю, що справа йде до завершення, але все-таки це серйозна річ», — сказав диктатор, маючи на увазі війну в Україні.

Путін чомусь стверджує, що Україна та Захід «чекали на нищівну поразку Росії, крах державності протягом кількох місяців», але у них це, як він вважає, «не виходить».

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Також диктатор улесливо відзначив, що США «щиро прагнуть» врегулювання війни, але «це насамперед справа Росії та України».

9 травня у Москві пройшов парад до Дня перемоги, який тривав 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії Росії. На параді вперше за багато років не було військової техніки, яку замінили відеокадрами використання озброєння. Процесія супроводжувалася відключеннями інтернету у центрі Москви.

Під час святкування Путін виголосив промову, заявивши про «перемоги» на війні, попри успішні українські атаки по тилу РФ та сповільнення просування окупантів на фронті. Він також повторив наратив про те, що Росія воює з усім блоком НАТО, а не лише з Україною.