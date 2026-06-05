Путін заявив про «унікальний досвід» Росії у сфері ППО на тлі масованих ударів по нафтопереробних заводах

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито має «унікальний досвід» у сфері протиповітряної оборони. Ця заява пролунала на тлі рекордної серії ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі у травні.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

За словами Путіна, Росія накопичила досвід, якого «немає ніде», та готова ділитися своїми напрацюваннями з партнерами, зокрема з Китаєм та Індією.

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«Ми працюємо у себе, вдосконалюємо цю систему. Не все ще вирішено, але це просто унікальний досвід, унікальний. Такого досвіду немає ніде. У нас він є», — заявив диктатор РФ на зустрічі з керівниками світових інформаційних агентств у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Коментуючи атаки безпілотників на територію Росії, Путін визнав, що частина дронів досягає своїх цілей. Він також звинуватив західні країни у постачанні Україні великої кількості безпілотників, зокрема далекого радіуса дії.

«Західні спонсори постачають Україні велику кількість дронів найрізноманітнішого типу, зокрема далекобійних. Деякі з них, на жаль для нас, прориваються. Але в Росії є система протиповітряної оборони. Так, ми маємо її вдосконалювати. Так, ми повинні її зміцнювати, і ми будемо це робити», — заявив він.

При цьому Путін заявив, що Україна нібито «взагалі такої системи не має», а наявні комплекси ППО, зокрема системи Patriot, представлені «окремими елементами», яких, за його словами, «катастрофічно не вистачає».

1 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, що українські атаки від початку 2026 року уразили вже 15 російських НПЗ. Майже 40% первинної переробки нафти РФ станом на травень виведено з ладу.

Як зазначила агенція Bloomberg, загалом у травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по російських нафтових активах. Це наразі є найбільшою кількістю за будь-який місяць від початку повномасштабного вторгнення Росії.