Після параду без військової техніки Путін похвалився ядерною ракетою Сармат, яку кілька років не може поставити на бойове чергування

12 травня, 17:42
Путін знову похвалився ядерним арсеналом РФ (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Путін знову похвалився ядерним арсеналом РФ (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Російський диктатор Володимир Путін під час наради з військовими ЗС РФ заявив, що роботи над комплексами Посейдон і Буревестник перебувають на «завершальній стадії». 

Про це він сказав у вівторок, 12 травня. Його цитують пропагандистські агенції ТАСС та РИА-Новости.

Також йому доповіли про «успішне випробування» ракетного комплексу Сармат.

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За словами командувача РВСН Сергія Каракаєва, перший полк Сармата буде поставлений на бойове чергування до кінця року. Дальність ракети, як стверджує диктатор, може перевищувати 35 тисяч кілометрів.

Згадав Путін і про Орешник — заявив, що комплекс може бути оснащений ядерними боєголовками.

Видання Важные истории зазначає, що Кремль вже кілька років поспіль обіцяє поставити Сармат на бойове чергування, проте терміни постійно переносяться. Ще у 2021 році Каракаєв запевняв, що ракети поставлять на бойове чергування до кінця 2022-го.

За ним те саме у червні 2022-го пообіцяв Путін, а потім повторив у грудні — але з уточненням, що це буде «найближчим часом». У червні 2023-го він знову заявив про швидке розгортання комплексів, проте Сармат так і не заступив на бойове чергування.

Про випробування ракети Буревестник диктатор заявляв у жовтні 2025-го. Тоді ж було виконано навчально-бойові пуски міжконтинентальних балістичних ракет Ярс і Синева та двох крилатих ракет Х-102. У російському Генштабі заявляли, що Буревестник буцімто подолав 14 тис. км й перебував у повітрі близько 15 годин.

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29 жовтня Путін похизувався запуском підводного апарата з ядерною енергетичною установкою Посейдон. Він заявив, що потужність Посейдона нібито «значно перевищує» потужність російської ракети Сармат.

21 листопада 2024 року Росія вперше запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області, вона летіла на Дніпро.

9 січня 2026-го повідомлялося, що Росія атакувала Львівську область балістикою з полігону Капустин Яр. Ціль, за даними Повітряних сил, летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Буревісник ракета Посейдон ракета Ракета Сармат Володимир Путін Ядерна зброя

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