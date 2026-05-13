Путін призначив тимчасовим очільником Бєлгородської області командира бригади, яка розстріляла військових ЗСУ в Авдіївці

Диктатор РФ Володимир Путін відправив у відставку В’ячеслава Гладкова й Олександра Богомаза — губернаторів прикордонних з Україною Бєлгородської та Брянської областей. Т. в. о губернатора Бєлгородської області стане генерал Олександр Шуваєв, який командував бригадою, причетною до розстрілу поранених українських військових в Авдіївці.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

На місце губернатора Брянської області Путін тимчасово призначив Єгора Ковальчука — колишнього заступника губернатора Челябінської області та очільник уряду так званої «ЛНР».

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Шуваєв же замінив Гладкова. Останній нібито залишив посаду за власним бажанням.

Олександр Шуваєв має звання генерал-майора і є ветераном війни проти України. На початку 2026-го він отримав посаду заступника губернатора Іркутської області.

Російське видання Верстка повідомляє, що Шуваєв командував 1-ю мотострілецькою (Слов’янською) бригадою «ДНР», бійців якої звинувачують у розстрілі українських військових після відступу з Авдіївки.

Журналісти зазначають, що 15 лютого 2024 року в Telegram-каналі бригади опублікували відео про взяття опорного пункту Зеніт на південь від Авдіївки.

Через чотири дні у 110-й ОМБр ЗСУ повідомили, що в боях за цю позицію через безперервні обстріли не вдалося евакуювати кількох тяжкопоранених і загиблих військовослужбовців.

На запит української сторони російські військові погодилися евакуювати поранених українців та надати їм допомогу для подальшого обміну. Однак потім, як зазначили у 110-й бригаді, на оприлюдненому росіянами відео із захопленої позиції родичі впізнали трьох загиблих бійців.

Також, за даними 110-ї бригади, було розстріляно як мінімум двох українських військових. У результаті СБУ розпочала досудове розслідування.