Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про нове розширення центрального апарату Федеральної служби охорони – вже четверте від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомило The Moscow Times у понеділок, 31 серпня.

Гранична чисельність співробітників центрального апарату ФСО збільшилась з 785 до 812 осіб. Попереднє збільшення штату було затверджено 1 січня 2025 року.

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Як зауважило видання, до цього штат збільшувався наприкінці 2022 року (з 725 до 760 осіб), а потім — 1 січня 2024 року (до 775 осіб). Причому до початку повномасштабної війни проти України центральний апарат ФСО не розширювався майже 13 років.

Федеральна служба охорони є закритою силовою структурою, що відповідає за безпеку перших осіб держави-агресора РФ (президента, прем'єр-міністра, спікерів палат парламенту, голів судів найвищої юрисдикції та генерального прокурора). До її структури входить підрозділ особистої охорони Путіна, який супроводжує його під час поїздок, охороняє резиденції та інші об'єкти.

30 серпня видання The Economist із посиланням на наближені до Кремля джерела написало, що Путін ухвалив рішення про ескалацію війни проти України, бо вважає, що в разі завершення війни без захоплення бодай Донбасу його життя буде під загрозою.

На початку травня 2026 року інтернет-видання Важные истории з посиланням на звіт європейської розвідки написало, що ексміністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито може бути причетним до підготовки держперевороту. Після цього Федеральна служба охорони РФ посилила заходи безпеки щодо кремлівського диктатора Путіна, і він зокрема перестав відвідувати свою резиденцію на Валдаї.

У червні Агентство повідомляло, що над парковками для вантажівок у Валдайському районі Новгородської області РФ з’явилися сітки для захисту від дронів. Локацію з сітками було зафіксовано на відстані 9 км від резиденції Путіна.