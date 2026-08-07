Російський диктатор Володимир Путін після відновлення поїздок регіонами РФ почав частіше обирати напрямки у Сибіру та на Далекому Сході, уникаючи областей європейської частини країни, які регулярно атакують українські безпілотники. Про це повідомляє Агентство. Новости.

Наступного тижня Путін може відвідати Новосибірську область, повідомляє місцеве видання Сиб.фм із посиланням на джерела.

Це має стати вже п’ятим регіоном, який очільник Кремля відвідає після поновлення поїздок. При цьому лише один із регіонів, куди Путін приїздив у цей період, розташований у європейській частині Росії.

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Точні дати можливого візиту до Новосибірської області наразі не називають. За даними ЗМІ, він може відбутися вже наступного тижня.

Очікується, що під час поїздки Путін може взяти участь у відкритті Сибірського кільцевого джерела фотонів, а також провести зустріч із губернатором області Андрієм Травніковим. Також серед можливих пунктів програми — відвідання нового кампусу Новосибірського державного університету.

Агентство. Новости зазначає, що після тривалої перерви Путін відновив регіональні поїздки по Росії у червні. Водночас він переважно обирає регіони за межами європейської частини, де ризик атак безпілотників значно нижчий.

Винятками стали Москва, Санкт-Петербург і Валдай, де розташовані його резиденції, а також Казань, яку Путін відвідав 17 червня під час саміту Росія — АСЕАН.

6 серпня Telegram-канал Astra писав, що через загрозу дронових атак росіяни почали частіше обирати поїзди для подорожей між Москвою та Петербургом, аніж літаки. За перше півріччя 2026 року пасажиропотік на цьому напрямку скоротився на 18% — до 1,6 млн осіб. По Росії загалом спад становив лише 3,2%.

Влітку Україна суттєво наростила масштаби та інтенсивність ударів безпілотниками по території РФ — уражає НПЗ, військові об'єкти та об'єкти логістики, зокрема склади Wildberries, які доставляють товари подвійного призначення та забезпечують фінансування війни.