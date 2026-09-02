Пікап із кулеметом і закритий трап: ЗМІ розповіли, як змінилася охорона Путіна

Під час поїздки російського диктатора Володимира Путіна до Владивостока для участі у Східному економічному форумі в складі його кортежу помітили пікап із зенітним кулеметом.

Про це повідомляє The Moscow Times. Кадри з президентською колоною біля аеропорту опублікував місцевий Telegram-канал Astra.

Крім того, уздовж маршруту руху кортежу виставили військових та військову техніку — місцеві мешканці в чатах скаржилися на затори через перекриття доріг.

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У Владивостоці Путін також вдруге скористався закритим трапом з арковим огородженням — на це звернуло увагу видання Сибирь.Реалии. Вперше таку конструкцію помітили 31 серпня під час поїздки диктатора до Бішкека на саміт Шанхайської організації співробітництва. Коли Путін відвідував Казахстан у травні, Новосибірськ у серпні та Індію в грудні минулого року, він спускався звичайним відкритим трапом.

Закритий трап, яким користується російський диктатор / Фото: Сибирь.Реалии

Військовий експерт Девід Шарп пов’язав ці зміни з посиленням заходів безпеки. За його словами, якщо скло навколо трапа бронескляне, воно може захистити Путіна на вразливій ділянці — між літаком і землею, поки його ще не прикриває охорона.

На початку травня 2026 року видання Важные истории з посиланням на звіт європейської розвідки писало, що ексміністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито може бути причетним до підготовки держперевороту — після цього Федеральна служба охорони РФ посилила заходи безпеки щодо Путіна, і він, зокрема, перестав відвідувати свою резиденцію на Валдаї. У червні над парковками для вантажівок у Валдайському районі з’явилися сітки для захисту від дронів на відстані 9 км від резиденції.

31 серпня Путін учетверте від початку повномасштабного вторгнення розширив центральний апарат Федеральної служби охорони. А 1 вересня на відео звернення Путіна до школярів і студентів журналісти помітили слід від ін'єкцій на кисті його лівої руки — один з опитаних лікарів назвав пляму «триденною гематомою після уколу».