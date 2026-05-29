Російське військове командування регулярно демонструє диктатору Володимиру Путіну перебільшені дані про просування окупантів на фронті в Україні, що спонукає лідера Кремля висувати дедалі більш нереалістичні вимоги під час мирних перемовин.

Про це говориться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) 28 травня.

ISW проаналізував опубліковану у Мережі російську карту фронту, яка сильно перебільшує «успіхи» РФ на полі бою. Йдеться, ймовірно, про офіційну мапу Міноборони РФ від 9 квітня, яку поширили у соцмережі Х українські картографи.

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MoD RF leaked the map,

probably someone got desperate of credits.



Check how it match the expected plans. https://t.co/YmvaYA2YB9 pic.twitter.com/ohHoMksaWW — Vitaly (@M0nstas) May 28, 2026

Аналітики інституту вважають, що ця карта може бути справжньою. Вона зображує захоплення росіянами Приморського, Степногірська, Річного, Веселянки, Запорожця, Запасного, Малих Щербаків та Щербаків (на захід від Оріхова); південно-західної частини Оріхова аж до залізниці, а також Новоданилівки, Малої Токмачки та Білогір'я Запорізької області. Оприлюднена карта узгоджується з заявами начальника Генерального штабу ЗС Росії Валерія Герасимова у квітні, який перебільшував успіхи армії РФ на Запорізькому напрямку.

Станом на 9 квітня ISW не фіксував доказів того, що російські війська проникли або просунулися в Оріхів, Річне, Веселянку, Запоріжець або Запасне. Станом на 28 травня ISW також не фіксує фактів присутності російських військ у Річному, Веселянці чи Запасному. За даними аналітиків, окупанти знаходяться приблизно за три кілометри від Оріхова — оперативної мети Росії на цьому напрямку з 2022 року.

Фото: ISW

Аналітики вважають перебільшення досягнень армії РФ на фронті загальною тенденцією спотворення реальної обстановки на полі бою на найвищому рівні. Про це свідчать, зокрема, неодноразові заяви Герасимова про захоплення Куп’янська у Харківській область, який досі контролюється Силами оборони України. Російські воєнкори неодноразово критикували Кремль та російське військове командування за брехню щодо ситуації на полі бою.

Спотворення ситуації, ймовірно, змушує Путіна вірити, що його війська зможуть досягти бойових цілей у найближчій та середньостроковій перспективі. Водночас ISW фіксує падіння ефективності російського наступу у 2026 році. Згідно зі звітом, з початку року російські війська просувалися в Донецькій області зі швидкістю 2,63 квадратних кілометрів на день, захопивши станом на 26 травня лише 104 квадратних кілометрів порівняно з 1619 квадратними кілометрами, окупованими за той самий період у 2025 році.

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«Російське військове командування, ймовірно, намагається створити більш оптимістичну картину просування російських військ, щоб приховати реальні темпи уповільнення наступу. Воно регулярно демонструє Путіну такі перебільшені карти, формуючи у нього хибне уявлення про лінію фронту та масштаби російського наступу, що, ймовірно, спонукає його висувати дедалі більш нереалістичні вимоги», — аналізує ISW.

У квітні Герасимов стверджував, що з початку 2026 року російські війська нібито захопили понад 1700 кв. км та 80 населених пунктів в Україні. ISW спростувало ці заяви і повідомило, що російські війська насправді просунулися лише на 381,5 кв. км та захопили 13 населених пунктів станом на 21 квітня.