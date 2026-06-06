Путін під час виступу на ПМЕФ збрехав про «успіхи» військ РФ на фронті та підтвердив намір вести затяжну війну в Україні — аналіз ISW

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 5 червня відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори про припинення війни на рівні лідерів та підтвердив бажання досягти своїх воєнних цілей в Україні.

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував основні заяви Путіна.

Диктатор, коментуючи відкритий лист Зеленського, заявив, що «не бачить сенсу в зустрічі» з українським президентом. Він повторив наратив про «домовленості» зі США в Анкориджі, на основі яких РФ нібито готова укласти мирну угоду. ISW підкреслює, що Путін використовує відсутність чіткої інформації про саміт на Алясці, щоб неправдиво представити Росію як країну, готову до мирних переговорів.

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Також Путін підтвердив свою переконаність у неминучості «перемоги» російських військ, попри наявність даних про протилежне. Він заявив, що російські війська захопили «дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів» (ймовірно, це означає 2440 квадратних кілометрів, а не 2,4 мільйона квадратних кілометрів, що є площею, набагато більшою за Україну). За його твердженням, окупанти контролюють 85% Донецької області, 80% Запорізької області, всю Луганську область та нібито просуваються по всіх ділянках лінії фронту.

Водночас ISW станом на 5 червня фіксує, що російські війська захопили 99,77% Луганської області, 79,93% Донецької області та 74,99% Запорізької області. Українські війська звільнили більше території, ніж російська армія окупувала у квітні та травні, що свідчить про зниження бойових показників РФ та успіхи України у стримуванні російського весняно-літнього наступу 2026 року, говориться в аналізі.

Інфографіка: NV

Перебільшені заяви Путіна свідчать про те, що військове командування не надає йому точних даних про реальну ситуацію на полі бою, говориться у зведенні.

Путін також заявляє, що Росія досягла паритету в безпілотниках з Україною.

«Заяви Путіна від 4 та 5 червня узгоджуються з його теорією перемоги, яка стверджує, що Росія може виграти затяжну виснажливу війну за умови просування російських військ по всій лінії бойових дій. Росія все більше стикається з труднощами у підтримці своєї стратегії ведення тривалої виснажливої війни, а ефективність російських військ на полі бою знизилася», — вказує ISW.

Аналітики додають, що слова Путіна на ПМЕФ доводять, що він залишається відданим своїй теорії перемоги та нинішньому способу ведення затяжної війни в Україні, попри труднощі на фронті та в економіці країни-агресора.

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Відкритий лист Зеленського до Путіна — головне

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому український президент закликав закінчити війну «у форматі між вами і нами» і запропонував особисту зустріч.

Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь на час переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

5 червня у Кремлі заявили, що проінформували Путіна про лист. Згодом диктатор під час виступу на ПМЕФ заявив, що наразі «не бачить сенсу» зустрічатися з Зеленським.

Зеленський у відповідь заявив, що Москва вкотре підтвердила небажання завершувати війну, й анонсував нові спецоперації СБУ.