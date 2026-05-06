Надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний розповів, про що свідчить те, що, за даними європейської розвідки, на нараді з російським диктатором Володимиром Путіним директор ФСБ Бортніков, голова Генштабу російських збройних сил Валерій Герасимов та головнокомандувач Нацгвардії РФ Віктор Золотов сварились дві години.

«За ініціативою Путіна відбулася нарада, на якій, як кажуть дані Європейської розвідувальної агенції, відбулася сварка між найближчим оточенням московського царя. Це ключові персони, які займаються питаннями безпеки. Зокрема, директор ФСБ [Олександр] Бортніков, там же був начальник генерального штабу [Валерій] Герасимов, там же був командувач Національної гвардії [Віктор Золотов]. Вони влаштували між собою сварку через те, що Федеральна служба охорони не справляється зі своїми обов’язками. І двогодинну сварка врешті-решт московський цар мусив зупинити, давши доручення, щоб усі підготували своє бачення», — зазначив Безсмертний в ефірі Radio NV.

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Він додав, що на цій нараді стало відомо, що всі її учасники підозрюють секретаря російського Радбезу та екскоголову Міноборони РФ Сергія Шойгу у змові та підготовці перевороту в Росії.

«І, власне, не випадково не відбулося наради в рамках Ради безпеки, а було лише вузьке коло наближених осіб до московського царя. Сама по собі ця конфігурація говорить про те, що Путін марить змовами. Марить і тому він ізолюється від суспільства, ізолює свою родину», — сказав також дипломат.

Що стало відомо зі звіту європейської розвідки

За даними звіту європейської розвідки, про який розповіли CNN, Financial Times та російський опозиційний проєкт Важные истории, Путін боїться, що його вб’ють безпілотники, а російська еліта організує замах чи переворот. Зокрема, він побоюється використання безпілотників «для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти». Саме тому російська Федеральна служба охорони (ФСО), яка дбає про фізичну безпеку найвищих посадових осіб Росії, значно посилила безпекові заходи щодо Путіна.

Російський диктатор перестав бувати в резиденціях на Валдаї та в Підмосков'ї, поруч з ним співробітникам не дозволено користуватися інтернетом, а відвідувачі проходять два рівні перевірок, зокрема й повний огляд, який виконують співробітники ФСО. Співробітникам, які працюють поруч з Путіним, тепер заборонено користуватися мобільними телефонами. Вони мають використовувати пристрої без доступу до інтернету. Цим співробітникам також заборонено користуватися громадським транспортом, для цього задіюють винятково транспорт ФСО, а в будинках кухарів, фотографів та охоронців Путіна встановлено системи спостереження.

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Крім того, цього року жоден депутат Держдуми не отримав запрошення на парад Перемоги на Красній площі.

Також у звіті розвідки повідомляється, що російські силовики пересварилися на нараді в Путіна після вбивства генерал-лейтенанта Сарварова у Москві.

На цій нараді, як сказано у звіті, очільники російських силових відомств перекладали одне на одного відповідальність за провали системи безпеки. Герасимов «різко дорікнув своїм колегам зі спецслужб» за нездатність відвернути такі атаки. Директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков виправдовувався неможливостю системного попередження нападів. Своєю чергою, він дорікнув міністру оборони РФ за відсутність у Міноборони спецпідрозділу, який займався б фізичним захистом найвищих керівників. Очільник Росгвардії Віктор Золотов скаржився, що ресурси його відмоства не можуть виділятися на захист офіцерів Міноборони. Зрештою внаслідок наради було розширено список осіб, яких посилено охороняє ФСО.

Також у звіті повідомлялось, що колишній міністр оборони Сергій Шойгу, який з травня 2024 року є секретарем Ради безпеки РФ, «асоціюється із ризиком спроби держперевороту», оскільки «зберігає значний вплив у військовому командуванні».

