У російській Пермі у середу, 2 вересня, виникла пожежа на заводі Протон-ПМ, який виробляє ракетні двигуни, повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Протон-ПМ — одне з провідних підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузей РФ.

Завод спеціалізується на виробництві потужних рідинних ракетних двигунів, а також комплектуючих для аерокосмічної та авіаційної галузей.

Реклама

Про пожежу на заводі також повідомив Telegram-канал Astra та опублікував фото.

Фото: Telegram-канал Astra

Фото: Telegram-канал Astra

Фото: Telegram-канал Astra

21 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження українськими силами НПЗ у Пермі, а також заявив про удари по військовому аеродрому Маринівка та інших російських військових об'єктах.

Українські сили уразили НПЗ у Пермі більш ніж за 1600 км від кордону України, військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, а також цілі в Чорному морі. У ніч на 21 серпня безпілотники атакували Пермський край Росії, де над нафтопереробним заводом Лукойл-Пермнафтооргсинтез помітили стовп диму. На тлі атаки в аеропорту Большое Савино запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків, а жителі Пермі повідомляли про вибухи.