Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Албанії Тирани на знак протесту проти будівництва курорту на екологічно чутливій ділянці Адріатичного узбережжя компанією, пов’язаною із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Reuters.

Мітинг відбувся пізно ввечері в четвер, 4 червня. Ця акція протесту стала вже другою за цей тиждень.

NV публікує фоторепортаж мітингу проти забудови поблизу заповідної зони Вьоса-Нарта.

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Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

Фото: REUTERS/Florion Goga

План будівництва викликав занепокоєння в екологів, оскільки цю територію займають водно-болотні угіддя, де мешкають фламінго, тюлені та розташовані місця гніздування морських черепах.

У четвер протестувальники зібралися біля офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, тримаючи рожевих надувних фламінго і виголошуючи гасла «революція» і «зупинити проєкт».

На деяких плакатах містилися заклики про відставку прем'єра, який виступав за забудову.

Міністр економіки та інновацій Албанії Деліна Ібрагімай заявила в четвер, що для запропонованих інвестицій готують оцінки впливу на навколишнє середовище, які мають повністю відповідати екологічному законодавству і захищати місцеве середовище проживання.

30 січня британське видання The Telegraph повідомило, що старша дочка президента США Дональда Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер, придбали острів Сазан у Середземному морі поблизу Албанії.

Цю угоду, укладену через інвестиційний фонд Кушнера Atlantic Incubation Partners LLC, оцінюють у $1,4 млрд.

За інформацією видання, плани Іванки та Джареда не обмежуються тільки одним албанським островом. Трамп також має намір придбати острів Звернець, який з'єднаний з материком дерев’яним пішохідним мостом завдовжки в чверть милі. На ньому розташовані монастир і мальовничі села. Крім цього, сусідні частини узбережжя Середземного моря нібито також цікавлять пару.

Стратегічний інвестиційний комітет країни дозволив побудувати курорт на острові 30 грудня 2024 року, через кілька тижнів після того, як Дональд Трамп вдруге виграв президентські вибори. Водночас компанія Кушнера зареєструвала Sazan як торгову марку ще в жовтні 2024-го.

Під час холодної війни острів Сазан був секретною військовою базою для підводних човнів, підсумували в The Telegraph.