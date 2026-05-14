Люди перекривали дороги і вигукували антиурядові гасла в Гавані, столиці Куби (Фото: REUTERS/Norlys Perez)

Сотні кубинців вийшли на вулиці Гавани, протестуючи через нестачу пального. Люди перекривали дороги палаючими купами сміття, стукали каструлями, вигукували антиурядові гасла та скандували: «Увімкніть світло!» і «Народ, об'єднаний, непереможний!», повідомляє BBC .

Зазначається, що це найбільша хвиля протестів у Гавані з початку енергетичної кризи в січні.

Раніше міністр енергетики Куби Вісенте де ла О Леві заявив, що на острові повністю закінчилися мазут і дизельне пальне, через що енергосистема опинилася в «критичному стані». У деяких районах Гавани електроенергії немає по 20–22 години на добу.

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Водночас США 13 травня знову запропонували Кубі гуманітарну допомогу в розмірі 100 мільйонів доларів — в обмін на «суттєві реформи комуністичної системи острова».

Президент Куби Міґель Діас-Канель 13 травня написав у соцмережах, що причиною енергетичної кризи є дії США, визнавши при цьому, що ситуація на острові «особливо напружена».

«Це драматичне погіршення має одну причину — геноцидна енергетична блокада, якій Сполучені Штати піддають нашу країну, погрожуючи ірраціональними тарифами будь-якій державі, яка постачає нам пальне», — заявив він.

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Norlys Perez

8 травня видання Associated Press повідомило, що згідно із заявами американських офіційних осіб, США не планують найближчим часом військових дій проти Куби, хоча раніше лунали погрози президента Дональда Трампа про те, що «Куба — наступна».

Раніше США ввели санкції проти Гавани. Найбільша з них спрямована проти GAESA, або Grupo de Administración Empresarial S.A., бізнес-конгломерату, керованого Кубинськими революційними збройними силами.

Невдовзі після підписання указу Дональд Трамп виступив із промовою, в якій згадав, що «у Куби є проблеми», і натякнув на те, що найближчим часом може відбутися демонстрація військової сили.

Він заявив, що один з американських авіаносців, що повертається з Близького Сходу, міг би «зайти в гавань, зупинитися приблизно за 100 ярдів від берега», і кубинці здадуться.