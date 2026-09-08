У Берліні протестували проти перемоги AfD на виборах (Фото: REUTERS/Maryam Majd)

У вівторок, 8 вересня, тисячі людей вийшли на вулиці Берліна на знак протесту після перемоги партії Альтернатива для Німеччини (AfD) на виборах.

Про це повідомляє dpa.

За оцінками поліції, кількість протестувальників становила близько 5000 осіб, і демонстрація пройшла без інцидентів. Натомість організатори мітингу назвали цифру близько 14 000 учасників.

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Мітинг був організований правозахисною організацією Campact і кліматичним рухом Fridays for Future.

Серед учасників були відома німецька кліматична активістка Луїза Нойбауер і провідні кандидати від «зелених» та «лівих» на виборах у Берліні 20 вересня.

Протестувальники несли транспаранти з гаслами, серед яких були «Фашизм — не альтернатива» та «Зупиніть нацистів з Альтернативи для Німеччини! Покінчимо з расизмом і скороченням соціальних виплат», а натовп скандував: «Усі разом — проти фашизму!».

На кадрах видно, як вулиці столиці Німеччини переповнені протестувальниками.

NV публікує фоторепортаж із протесту.

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Фото: REUTERS/Мар'ям Маджд

Ультраправа проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) здобула перемогу на виборах до земельного парламенту східнонімецької федеральної землі Саксонія-Ангальт. Згідно з попередніми офіційними результатами, AfD отримала 43,8% голосів, проте не здобула абсолютної більшості в парламенті.

Фрідріх Мерц назвав результат виборів у землі Саксонія-Ангальт «тектонічним зсувом» у партійній системі країни та визнав, що ХДС зазнав «драматичної поразки».