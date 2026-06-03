«Нація не продається». В Албанії тисячі людей вийшли на протест проти будівництва курорту, пов’язаного із зятем Трампа Кушнером

В Албанії екологи виступають проти будівництва курорту, пов’язаного з зятем Трампа Кушнером, який, за їхніми словами, зачепить кілька сотень гектарів диких пляжів. (Фото: REUTERS/Florion Goga)

У столиці Албанії, Тирані, відбувся масовий протест проти будівництва курорту на екологічно вразливій ділянці Адріатичного узбережжя, яке просуває компанія Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа .

Про це 3 червня повідомляє агентство Reuters.

За інформацією видання, будівництво курорту оцінюють у 1,4 млрд євро. Інвестиційна компанія Кушнера Affinity Partners планує його здійснити на острові біля узбережжя Албанії та на незабудованій ділянці узбережжя біля захищеного природного ландшафту Вьоса-Нарта — водно-болотних угідь, де мешкають фламінго, тюлені та морські черепахи.

Реклама

Екологи виступають проти цього проєкту, який, за їхніми словами, зачепить кілька сотень гектарів диких пляжів.

«Ми хочемо, щоб усі будівельні роботи було зупинено, а важку техніку вивезено з території, що перебуває під охороною. Це буде нове місто з приблизно 10 000 номерів, і воно повністю знищить цей дикий регіон», — заявив еколог з організації PPNEA-BirdLife Albania Йоні Ворпсі.

При цьому забудовники заявляють, що діятимуть відповідально — з турботою про навколишнє середовище і на благо місцевих громад.

«Наша увага, як і раніше, зосереджена на відповідальному управлінні, поліпшенні екології, створенні робочих місць і формуванні довгострокової цінності для місцевих громад. Ми поважаємо поточні суспільні та інституційні процеси», — заявив голова Sazan Real Estate Development LLC Ашер Абехсера (компанії, яка розробляє плани в партнерстві з фірмою Кушнера).

Водночас ні представники Affinity Partners, ні сам Джаред Кушнер не відповіли на запити Reuters про коментар.

Увечері 2 червня протестувальники зібралися біля офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, тримаючи в руках надувних фламінго і плакати з написами «Нація не продається» і «Я не хочу, щоб Албанія стала схожою на Дубай».

При цьому сам прем'єр Албанії виступив на захист проєкту.

«Дуже важливо, щоб ми залишалися гостинними, щоб ми залишалися справедливими і щоб за жодних обставин ми не отримали клеймо країни, де інвесторів зустрічають із ворожістю. Немає абсолютно жодних шансів, що інвестиції припиняться, поки я тут», — сказав політик в офіційній заяві, переданій агентству Reuters.

Як пише видання, протести жителів Албанії та представників некомерційних організацій почалися після того, як забудовники звели великі паркани з колючого дроту на передбачуваному місці будівництва — у Звернеці, неподалік від Вльори.

Реклама:

За словами кореспондента Reuters, у суботу, 30 травня, кілька сотень людей зібралися і вступили в сутички з охоронцями об'єкта, унаслідок чого дехто дістав травми.

«Кушнер оголосив про плани побудувати курорт у 2024 році в межах ширшого інвестиційного проєкту, який також включав колишню штаб-квартиру армії в сербській столиці Белграді. Минулого року він відмовився від проєкту в Сербії після вуличних протестів проти нього», — підсумувало видання.

30 січня британське видання The Telegraph повідомило, що старша дочка президента США Дональда Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер придбали острів Сазан у Середземному морі поблизу Албанії.

Цю угоду, укладену через інвестиційний фонд Кушнера Atlantic Incubation Partners LLC, оцінюють у $1,4 млрд.

За інформацією видання, плани Іванки та Джареда не обмежуються лише одним албанським островом. Трамп також має намір придбати острів Звернець, який з'єднаний із материком дерев’яним пішохідним мостом завдовжки у чверть милі. На ньому розташовані монастир і мальовничі села. Крім цього, сусідні частини узбережжя Середземного моря нібито також цікавлять пару.

Стратегічний інвестиційний комітет країни дозволив побудувати курорт на острові 30 грудня 2024 року, через кілька тижнів після того, як Дональд Трамп удруге виграв президентські вибори. Водночас компанія Кушнера зареєструвала Sazan як торгову марку ще в жовтні 2024-го.

Під час холодної війни острів Сазан був секретною військовою базою для підводних човнів, підсумували в The Telegraph.