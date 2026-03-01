Є загиблі. У Пакистані протестувальники атакували консульство США через події в Ірані — відео

1 березня, 11:36
Наслідки атаки на консульство США в Пакистані (Фото: REUTERS/Akhtar Soomro)

Наслідки атаки на консульство США в Пакистані (Фото: REUTERS/Akhtar Soomro)

У Пакистані прихильники вбитого верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї намагалися проникнути в будівлю консульства США в місті Карачі.

Про це повідомляє AAJ TV.

За даними місцевих ЗМІ, велика кількість протестувальників зібралася біля консульства і скандувала лайливі слова на адресу США через убивство Хаменеї.

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REUTERS/Akhtar Soomro
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
REUTERS/Akhtar Soomro
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і кийки для розгону натовпу, але ситуація загострилася, коли протестувальники спробували виламати двері консульства і проникнути в приміщення.

REUTERS/Akhtar Soomro
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
REUTERS/Akhtar Soomro
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
REUTERS/Akhtar Soomro
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro

Журналісти повідомляють про дев’ятьох загиблих і ще більшу кількість поранених унаслідок стрілянини біля дипустанови.

Міністр внутрішніх справ провінції Сінд Зіаул Хасан Ланджар звернувся до правоохоронців із проханням негайно надати детальну інформацію про ситуацію і наказав підвищити безпеку критичних об'єктів.

https://twitter.com/iihtishamm/status/2027997144561684995

«Нікому не дозволять брати закон у свої руки», — заявив Ланджар.

https://twitter.com/shauryabjym/status/2028008252051755440

За даними медіа, протестувальники також організували акції в інших районах Карачі. Міністр доручив визначити альтернативні маршрути для руху транспорту, а правоохоронним органам залишатися напоготові й уважно стежити за ситуацією.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   США Пакистан Афганістан

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