Звернення Трампа до Конгресу: американські законодавці розкритикували заяву щодо війни РФ проти України

Кілька законодавців від Республіканської та Демократичної партій розкритикували заяву американського президента Дональда Трампа щодо зусиль його адміністрації для закінчення війни РФ проти України, яку він зробив під час звернення до Конгресу.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон наголосив, що Трамп не назвав у своїй заяві Україну «жертвою», а Росію, — «агресором».

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«Я б хотів, щоб промова визначала, що Україна — це хороша демократична держава, жертва, а Росія — агресор. А ми (США — ред.) маємо триматися правильної сторони. Це слабка частина цієї промови. Є там і хороші речі. Але мені б хотілося, щоб він (Трамп — ред.) впорався краще», — сказав Бейкон.

Законодавець від Демократичної партії Євген Віндман висловив своє незадоволення відсутністю в очільника Білого дому пропозицій і плану зупинити війну Росії проти України.

«Він (Трамп — ред.) згадав [у зверненні] Україну декілька разів, але не визнав, що це четверті роковини [повномасштабного вторгнення РФ в Україну], і що немає плану зупинити війну, тож, це було зовсім недоцільно і зовсім не задовільнило потреби часу», — пояснив він.

Конгресменка-демократка Деббі Вассерман Шульц зауважила, що очікувала від Трампа оголошення щодо фінансування України, критично необхідного для боротьби зі стримуванням російських військ.

«Що він сказав? Я думала, що він звернеться до Конгресу і забезпечить фінансування, яке критично необхідне, щоб стримати Росію. Україна має залишатися незалежною державою і ми маємо стримувати Путіна, користуючись всеможливими методами, щоб запобігти його мрії захопити Україну», — сказала законодавиця.

Згідно з опитуванням CNN, проведеним компанією SSRS, звернення Трампа до країни отримало здебільшого позитивні оцінки від аудиторії, яка складалась переважно з республіканців.

Однак навіть таку лояльну аудиторію не вдалося повністю переконати в тому, що він зосереджений на найважливіших проблемах США або зможе знизити вартість життя.

Майже дві третини глядачів заявили, що мають принаймні певною мірою позитивну реакцію на промову Трампа. Причому менша частина — 38% — оцінили її «дуже позитивно».

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В опитуванні, проведеному перед промовою, 54% сказали, що вірять, що політика Трампа рухатиме країну у правильному напрямку. Після промови ця цифра серед тих самих людей зросла до 64%.

Частка тих, хто вважає, пріоритети нинішнього президента правильними, становила 44% до промови та 54% одразу після її завершення.

Більшість глядачів перед виступом зазначи, що найбільше хотіли б почути, як Трамп говоритиме про економіку та вартість життя. Але майже половина аудиторії (45%) заявила, що, виходячи з промови Трампа, він занадто мало зосереджувався на цьому питанні, тоді як 53% вважають обсяг уваги до теми достатнім.

Після звернення 62% глядачів сказали, що як економічна, так і імміграційна політика нинішнього президента рухатимуть країну у правильному напрямку.

45% глядачів заявили, що мають велику впевненість у здатності Трампа забезпечити справжнє лідерство для США, а 43% висловили велику впевненість у тому, що він відповідально використовуватиме військову силу. Ще 38% повністю впевнені у його здатності приймати правильні рішення щодо Ірану.

24 лютого Трамп виголосив своє перше під час другого терміну звернення до Конгресу США. Промова тривала одну годину і 47 хвилин та стала найдовшою в історії.

Він згадав війну Росії проти України, заявивши, що Вашингтон «працює дуже важко» для її завершення. Трамп вкотре наголосив, що повномасштабного вторгнення у 2022 році не трапилось би, якби він був президентом Сполучених Штатів на той час. Крім того, він вчергове підкреслив, що за його посередництва було закінчено «вісім воєн».