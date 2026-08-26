В Туреччині місцева газета зробила публікацію із написом «Ердоган помер»: поліція розпочала розслідування

У турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації у соцмережах місцевою газетою Aydın Denge напису «Ердоган помер». Про це повідомляє Cumhuriyet.

Після появи публікації газета повідомила, що новина насправді стосувалася оголошення про смерть громадянки на ім'я Гюльшен Ердоган, а не президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Після виходу публікації прокуратура Айдина відкрила кримінальне провадження за статтею 217/A Кримінального кодексу Туреччини, яка передбачає відповідальність за «публічне поширення інформації, що вводить громадськість в оману».

Фото: Скриншот via Cumhuriyet

У рамках провадження були видані ордери на затримання представника газети, відповідального редактора та журналіста, який підготував відповідний матеріал.

Раніше суд у Стамбулі заарештував стендап-коміка Деніза Гьокташа після того, як його затримали в головному аеропорту міста через виступ, який набрав 9,4 мільйона переглядів на YouTube. Гьокташа звинувачують у «розпалюванні ненависті та ворожнечі» у його сценічному номері, а також в образі президента Реджепа Таїпа Ердогана.

У липня 2024 року Ердоган дав ляпаса хлопчику, який не поцілував йому руку на офіційному заході в місті Різе. Інцидент стався під час церемонії відкриття проєкту захисту та оновлення плато Айдер, загальнопровінційної міської трансформації та будівництва житла «під ключ» на випадок стихійних лих.

Президент простягнув руку, щоб діти її поцілували, але один із хлопчиків цього не зробив. У відповідь Ердоган дав йому ляпаса. Після цього дитина таки поцілувала руку, а турецький лідер, як повідомляють ЗМІ, дав обом дітям кишенькові гроші.