Путін підписав указ про спрощене приймання у російське громадянство мешканців Придністров'я

На це 15 травня звернуло увагу видання Агентство. Новости.

Згідно з текстом путінського указу, із заявою про прийом до громадянства зможуть звернутися іноземці, які станом на сьогоднішній день постійно живуть на території Придністровського регіону Молдови — так званої ПМР.

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14 квітня Держдума РФ ухвалила в першому читанні закон, який дозволяє диктатору Володимиру Путіну вводити війська в іноземні держави — з формулюванням «для захисту прав громадян РФ» (зокрема на випадок їхнього арешту).

Згідно з розробленим урядом документом, диктатор РФ зможе залучити російську армію для операцій за кордоном у «разі арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування росіян».

Крім того, у документі уточнювалося, що «йдеться про заходи, які вживають суди інших країн, наділені повноваженнями без участі РФ», а також міжнародні судові органи, яких у Кремлі не визнають («компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі РФ або резолюції РБ ООН, ухваленій у рамках реалізації повноважень, передбачених главою VII Статуту ООН»).

13 травня Держдума РФ ухвалила цей закон у другому і третьому читаннях.

Як зазначили в Новой газете, документ стосується тих судів, у яких Росія не бере участі, а також тих, компетенція яких «не ґрунтується на міжнародному договорі з Росією або на резолюції Радбезу ООН».

«Під цю категорію, наприклад, підпадає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. У 2023 році він видав ордери на арешт Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У 2025 році Путін заборонив виконувати в Росії рішення подібних судів», — пише видання.