Партія Тиса обрала кандидата на посаду президента Угорщини

Фракція партії Тиса за результатами таємного голосування висунула на посаду президента Угорщини науковця-правознавця і колишнього голову Верховного суду Андраша Баку.

Про це повідомляється на її сторінці у Facebook.

«Доктор Андраш Бака протягом усього свого життя вважав принцип розподілу влади надзвичайно важливим і завжди послідовно відстоював верховенство права та незалежність судової влади. Його життя є прикладом відданості демократичному верховенству права та конституційним принципам», — зазначив прем'єр Угорщини Петер Мадяр, коментуючи результати голосування, передає Telex.

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Тиса має більшість у дві третини голосів у парламенті, тому очікується, що під час голосування там 11 серпня Бака буде обраний наступним президентом Угорщини. Якщо це станеться, то він вступить на посаду на восьмий день після оголошення результатів таємного голосування — 19 серпня.

Daily News Hungary зазначає, що 73-річний Бака був одним із трьох кандидатів.

У 1990−1991 роках він був незалежним депутатом від Угорського демократичного форуму (УДФ), хоча ніколи не вступав до партії.

Між 1991 і 2008 роками Бака два терміни обіймав посаду судді Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, працював запрошеним професором у кількох університетах Сполучених Штатів і читав лекції у Франції та Німеччині.

У 2009 році парламент обрав його головою Верховного суду Угорщини. Особливо відомим Бака став після того, як у 2011 році його достроково звільнили з цієї посади. Це сталось після того, як він публічно розкритикував реформи, запроваджені урядом тодішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, які, на його думку, загрожували незалежності судової влади.

Президент Угорщини — останні новини

18 липня президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав ухвалену парламентом поправку до Конституції, яка передбачає дострокове припинення його повноважень. Водночас він розкритикував це рішення, заявивши, що не підтримує зміни та вважає їх «прикладом зловживання політичною владою», яке послаблює роль глави держави.

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13 липня парламент Угорщини затвердив поправку до Конституції, яка дозволила усунути з посади Шуйока. Поправка отримала 139 голосів «за» і шість голосів «проти». Після відставки Шуйока парламент Угорщини має обрати нового президента протягом тридцяти днів.

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15 квітня, після перемоги партії Тиса на парламентських виборах, Петер Мадяр зустрівся з Шуйоком, розкритикував його за «неспроможність бути прикладом» для нації та закликав негайно залишити посаду після формування нового уряду.

Той відхилив заклик Мадяра піти у відставку до кінця травня.

22 червня Мадяр представив поправку до Конституції, яка передбачала усунення президента Угорщини Шуйока та інших високопосадовців — у межах виконання своєї обіцянки «покласти край 16-річному правлінню Віктора Орбана».

Глава уряду, зокрема, заявляв, що «вони поставили свою політичну лояльність до Орбана вище за власні обов’язки, захищаючи систему, яка грабувала Угорщину».

20 липня повідомлялось, що угорська шахістка гросмейстерка Юдіт Полгар відмовилася від пропозиції прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра стати президенткою країни, заявивши, що не готова взяти на себе таку відповідальність.