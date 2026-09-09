У сім разів більше за Трампа. Зарплата прем'єра Сінгапуру зросла до $2,8 млн на рік

Річний дохід прем'єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга зросте з 2,2 млн до 3,6 млн сінгапурських доларів, що становить близько 2,8 мільйона доларів США.

Про це у середу, 9 вересня, пише The Guardian.

Для віцепрем'єра новий дохід становитиме 3 млн сінгапурських доларів на рік. Зарплати міністрів залежатимуть від їхніх посад і відповідальності та перебуватимуть у межах від 1,8 млн до 2,8 млн сінгапурських доларів, підкреслили у виданні.

Реклама

Після підвищення зарплати сінгапурських міністрів зростуть більш ніж на 60%. Уряд країни пояснює таку політику прагненням залучати до державного управління кваліфікованих фахівців і підтримувати високий рівень роботи державних інституцій.

Ще до підвищення зарплата прем'єр-міністра Сінгапуру значно перевищувала доходи багатьох інших світових лідерів, зокрема керівників США та інших країн G7. Для порівняння, президент США отримує $400 тисяч на рік, а прем'єр-міністр Великої Британії — близько $230 тисяч.

«Зарплати політиків — це складне й емоційно чутливе питання. Йдеться про суми, які перевищують заробітки більшості громадян, тому я розумію, чому сінгапурці так уважно їх контролюють і чому багато хто має сильні почуття щодо цього питання», — заявив Вонг.

Він зазначив, що зрештою питання полягає в тому, «чи матиме Сінгапур у наступні десятиліття якісне політичне керівництво, необхідне для подальшого розвитку країни». Вонг вважає, що ефективне державне управління неможливе без якісного керівництва.

Прем'єр також повідомив, що передасть на благодійні цілі всю суму, на яку збільшиться його власна зарплата протягом перебування на посаді.

Нові розрахункові показники рекомендувала встановити незалежна комісія. Водночас чинним членам уряду не планують одразу виплачувати повну суму за новими ставками. Із 15 жовтня їхні виплати одноразово збільшать максимум на 9% — конкретний розмір надбавки залежатиме, зокрема, від результатів роботи посадовця.

Попереднє масштабне коригування зарплат сінгапурських міністрів проводили близько 15 років тому. Влада країни традиційно пов’язує високі виплати політикам із необхідністю підтримувати ефективне державне управління. Сінгапур водночас регулярно входить до переліку держав із найнижчим рівнем корупції у світі, додали у виданні.