Стармер запевнив, що не відмовиться від обовʼязків премʼєра після провальних виборів

Стармер у своїй промові заявив, що не відмовиться від обовʼязків премʼєра (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не відмовиться від обов'язків керівника країни після провальних виборів , повідомляє Bloomberg .

«Я знаю, що люди незадоволені станом справ у Британії, незадоволені політикою, а деякі — незадоволені мною. Я знаю, що є ті, хто в мене не вірить, і я знаю, що мушу довести, що вони помиляються», — сказав Стармер у понеділок, 11 травня, у Лондоні, під час вирішальної промови.

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Він попередив, що країна ризикує зійти на «темний шлях».

«Ми стикаємося не лише з небезпечними часами, а й із небезпечними супротивниками. Якщо ми не впораємося з цим, наша країна зійде на дуже темний шлях», — сказав премʼєр.

Як зазначає агентство, Стармер бореться за те, щоб залишитися на посаді після поразки на місцевих виборах, яка спровокувала хвилю закликів з боку депутатів від Лейбористської партії до його відставки. Один із колишніх міністрів пригрозив висунути офіційну конкурентну кандидатуру, якщо відповідь Стармера виявиться недостатньо переконливою.

Кілька депутатів від Лейбористської партії повідомили агентству Bloomberg, що вони чекають на зміст промови Стармера, перш ніж вирішувати, чи наполягати на його відставці.

Лейбористська партія прем'єр-міністра Кіра Стармера програла на місцевих виборах у Великій Британії, які відбулися 8 травня.

На місцевих виборах перемогла популістська партія Реформи Великої Британії Найджела Фараджа, яка отримала понад 300 місць.

AP пише, що популярність Стармера різко впала після низки прорахунків з моменту його вступу на посаду в липні 2024 року. Його уряд намагається забезпечити обіцяне економічне зростання, відновити занедбану систему державних послуг і пом’якшити кризу вартості життя — завдання, які значно ускладнилися через американсько-ізраїльську війну з Іраном, що перекрила постачання нафти через Ормузьку протоку.

Серед чинників, які вдарили по рейтингу лейбористів, ЗМІ називають також нещодавній резонанс навколо Пітера Мандельсона, посла Великої Британії у США, якого могли призначити, незважаючи на обізнаність про його близькі стосунки із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.