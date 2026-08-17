Прем'єр Чехії Бабіш вибачився за те, що рвав квіти в заповіднику, і заявив, що готовий сплатити штраф

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вибачився за те, що збирав квіти в заповідній зоні на Лисій горі на сході країни. Він запевнив, що сплатить штраф, якщо це буде необхідно.

Про це написало Politico у понеділок, 17 серпня.

Інцидент з квітами стався 15 серпня. На світлинах, опублікованих на сторінці Бабіша у Facebook, видно, як він піднімається з невеликим букетом квітів. Лиса гора заввишки 1324 метри є найвищою у Моравсько-Сілезьких Бескидах, на її схилах розташований однойменний природний заповідник.

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Разом із очільником уряду на Лису гору піднялися міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек, міністр праці та соціальних справ Алеш Юхелка, а також прихильники партії Бабіша ANO.

У відеоролику, опублікованому 16 серпня, Андрей Бабіш заявив, що був на Лисій горі вже втретє, а квіти зірвав на згадку про дівчину, яка разом з ним піднімалася на гору у 2016 році, а через рік загинула.

«Можливо, я порушив якийсь закон, за що я перепрошую, і обов’язково сплачу штраф, якщо це буде потрібно», — запевнив Бабіш.

Видання iDNES з посиланням на слова неназваного експерта з питань довкілля написало, що квіти, які зірвав Бабіш, не були рідкісними. «Це цілком звичайні квіти, верба вузьколиста та бузина Фукса. Абсолютно жодних проблем, навіть у національному парку», — заявив експерт.