«Як ви думаєте, що відчуваю я?» Працівниця, яка реєструвала терористів на борт, наклала на себе руки. Американець згадав про події 11 вересня

Американець пригадав реакцію працівниці аеропорту, яка реєструвала пасажирів на літак, у тому числі й терористів, на фото літак, який врізався в Північну вежу (Фото: Jeff Christensen/REUTERS)

Чоловік з США Джеррі Мойлан, який мав летіти тим самим рейсом, який 11 вересня 2001 року захопили терористи Аль-Каїди, але змінив час вильоту, згадав про події того дня.

Про це повідомляє Lad Bible. Зокрема Мойлан розповів, що про теракти 9/11 він дізнався від працівників аеропорту. Він якраз був біля стійки реєстрації, коли вони повідомили трагічні новини.

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Джеррі Мойлан пригадав, як сильно розхвилювалася працівниця American Airlines Анна Занні, адже вона зареєструвала пасажирів, у тому числі й терористів, на борт літака.

«Вона сказала: „Як ви думаєте, що відчуваю я? Я зареєструвала їх усіх“. Вона мала на увазі не пасажирів. Згодом я зрозумів, що вона говорила про терористів», — згадує Мойлан.

Через кілька тижнів після трагедії Мойлан дізнався, що ця ж сама працівниця наклала на себе руки, згадує він.

Джеррі Мойлан став одним із тих людей, хто волею випадку врятувався під час терактів 11 вересня. Попередньо він мав бути на борту літака, який влетів у Північну вежу Всесвітнього торгового центру. Напередодні чоловік вирішив перенести рейс на кілька годин пізніше, бо просто не хотів летіти вранці й спробувати обід у літаку.

11 вересня 2001 року у Нью-Йорку стався найтрагічніший теракт в сучасній історії, тоді загинуло 2977 людей. Терористи захопили чотири пасажирських літаки, два з яких скерували у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, третій — на будівлю Пентагону, а четвертий впав у Пенсільванії після того, як пасажири вчинили спротив.

Водночас десятки тисяч зуміли врятуватися, встигнувши вибігти з палаючих хмарочосів або дочекавшись допомоги.

Той теракт поклав початок американській війні проти тероризму та вторгненню США до Афганістану з метою захоплення лідера терористів — Усами бен Ладена.

Його вбили 2 травня 2011 року під час операції американського спецназу. Тіло лідера Аль-Каїди поховали в Аравійському морі.