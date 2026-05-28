Росіяни розміщують нові ЗРК Панцир на цивільних будівлях у Москві

У Москві на дахах цивільних будівель почали встановлювати нові комплекси ППО Панцир-СМД-Е , посилюючи систему протиповітряної оборони столиці країни-агресора РФ.

Про це у четвер, 28 травня, пише військовий аналітик Массімо Франтареллі у своєму Х.

Він зазначив, що для монтажу систем протиповітряної оборони росіяни використовують важкі транспортні гелікоптери Ми-26.

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Зокрема один із таких комплексів помітили під час встановлення на даху бізнес-центру Нордстар Тауер у північній частині Москви.

На порталі Мілітарний уточнили, що нова модифікація Панциря відрізняється від попередньої версії Панцир-С1 тим, що не має 30-мм автоматичних гармат. Натомість комплекс оснащений двома типами ракет: стандартними 95Я6 з дальністю ураження до 20 кілометрів і малогабаритними ТКБ-1055 для боротьби з невеликими цілями на відстані до 7 кілометрів.

Система також має сучасні радіолокаційні станції з активною фазованою антенною решіткою, здатні виявляти цілі на відстані до 24 кілометрів, підкреслили там.

9 травня повідомлялось, що навколо Москви формують нове кільце протиповітряної оборони з понад 100 зенітно-ракетних комплексів Панцир, паралельно посилюючи захист ключових об'єктів, зокрема резиденції диктатора РФ Володимира Путіна на Валдаї.

У 2025 році Росія розгорнула навколо Москви понад 40 нових систем ППО Панцир-С1, частину яких перекинули з інших регіонів. Нові комплекси розмістили вздовж Центральної кільцевої дороги та поблизу низки населених пунктів і аеропортів, зокрема біля Зеленограда, Подольська, Домодєдово та Жуковського.

