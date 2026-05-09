Про це у суботу, 9 травня, пише Радіо Свобода.

За даними видання, навколо Москви поступово формують ще одне кільце протиповітряної оборони, зокрема розміщуючи зенітно-ракетні комплекси Панцир на спеціальних баштах.

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OSINT-дослідники, аналізуючи супутникові знімки Московського регіону та сусідніх областей, виявили нові позиції ППО, першу з яких зафіксували ще в середині лютого поблизу Кашири.

За підрахунками видання, з 2023 року кількість систем протиповітряної оборони, якими посилили захист російської столиці, перевищила сотню одиниць.

Також зазначається, що напередодні 9 травня на супутникових картах російського Яндекса було розмито резиденцію Путіна на Валдаї. Раніше, як правило, компанія приховувала лише військові об'єкти та підприємства оборонно-промислового комплексу.

Фото: Радіо Свобода

Крім того, за попередніми даними, цю резиденцію, де часто перебуває колишня гімнастка Аліна Кабаєва з дітьми Путіна, за останні роки оточили більш ніж двома десятками систем ППО.

У 2025 році Росія розгорнула навколо Москви понад 40 нових систем ППО Панцир-С1, частину яких перекинули з інших регіонів. Нові комплекси розмістили вздовж Центральної кільцевої дороги та поблизу низки населених пунктів і аеропортів, зокрема біля Зеленограда, Подольська, Домодєдово та Жуковського.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про перемир’я між Україною та РФ у період з 9 по 11 травня, що було досягнуто за посередництва США. Президент Володимир Зеленський згодом підтвердив це й анонсував обмін полоненими 1000 на 1000. Він також видав указ, яким дозволив парад на Красній площі та виключив її з зони українських ударів на 9 травня.

У Москві 9 травня відбувся парад до російського Дня перемоги, який уперше провели без військової техніки та на тлі відключень мобільного інтернету. Захід тривав близько 45 хвилин і завершився прольотом російської авіації над столицею РФ.

