В останні місяці навколо столиці країни-агресора Москви почали формувати третє найбільше коло засобів ППО , що має охопити все місто та його околиці, повідомляється у дописі Defense Express .

Видання нагадало, що для захисту Кремля від українських безпілотників у Москві вже кілька років встановлюють на дахах будинків ЗРГК Панцир, а нещодавно з’явилось відео, як ЗРК Панцир-СМД-Е встановлюють на дах бізнес-центру Nord Star за допомогою гелікоптера Мі-26Т.

Реклама

Defense Express зазначає, що у 2023 році на дах будівлі міноборони РФ, на південному заході від Кремля, встановили один ЗРГК Панцир-С1, а ще один Панцир розмістили на даху офісної будівлі на південному сході від Кремля.

Також у 2023 році Панцир встановили на будівлю головного управління МВС РФ на півночі від Кремля.

«Наразі відомо про чотири ЗРГК Панцир на дахах у Москві. Й враховуючи те, що три з них поставили ще у 2023 році, а один лише зараз, то не виключено, що невдовзі їх кількість лише буде збільшуватись», — сказано у статті.

Defense Express нагадало, що два умовні кола із різних ЗРК, та зокрема ЗРГК Панцир на сучасному аналозі Flakturm навколо Москви вже встановлені, а третє і найбільше коло, що охопить також околиці столиці країни-агресора, в останні місяці почали формувати.

«Ми не просто так наголошували на їх розташуванні відносно Кремля, оскільки всі чотири Панцирі розташовані навколо головної фортеці путінського режиму, й формують фактично ще одне кільце протиповітряної оборони навколо міста та у ньому», — наголошується у статті.

У Defense Express нагадали, що розташування засобів протиповітряної оборони на дахах цивільних будинків є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, та робить ці будівлі законними військовими цілями.

Також видання зазначило, що робота Панцирів у місті становить загрозу для цивільного населення через падіння уламків, низьку точність російських систем та розгінний блок, який безконтрольно падає після відпрацювання.

У статті повідомляється, що бізнес-центр Nord Star, на дах якого нещодавно встановили Панцир-СМД-Е, розташований впритул до школи та житлового будинку, і в разі влучання по цьому ЗРК безпілотника, уламки будуть падати прямо на школу та дітей, які там навчаються.