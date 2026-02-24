У російському Татарстані триває сильна пожежа, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА на нафтоперекачувальну станцію (НПС) Калейкіно.

Про це у вівторок, 24 лютого, пише Радио Свобода, публікуючи супутниковий знімок, який було зроблено сьогодні.

Ця НПС є ключовим вузлом транспортування російської нафти, зокрема в Європу через нафтопровід Дружба, нагадують журналісти.

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Зі свого боку Telegram-канал Exilenova+ пише, що дим від однієї з палаючих бочок простягнувся аж до Нафтокамська, а це близько 170 кілометрів.

В описі до ще одних кадрів зазначається, що «площу пожежі важко уявити».

Telegram-канал Supernova+ уточнює, що це відео було знято вчора, 23 лютого.

Раніше 24 лютого місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про повторний удар БпЛА по нафтоперекачувальній станції Калейкіно.

23 лютого російське видання Astra повідомило, що безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції Калейкіно в Республіці Татарстан.

Пізніше поінформоване джерело NV у Службі безпеки України (СБУ) підтвердило атаку на НПС, розташовану біля міста Альметьєвськ у російському Татарстані, в ніч на понеділок.

Станція є важливим вузлом для транспортування нафти із Західного Сибіру та Поволжя і є частиною нафтопроводу Дружба.

Повідомлялося, що під час атаки пролунало шість вибухів, після яких почалася велика пожежа. Полум’я охопило резервуари з нафтою.

Відстань від кордону України до НПС — понад 1200 кілометрів.