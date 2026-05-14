Заявлено як супутникове фото, на якому видно пожежу на території Астраханського ГПЗ після атаки БПЛА 13 травня (Фото: Фрагмент фото / Exilenova+ / Telegram)

Унаслідок атаки безпілотників на території газопереробного заводу (ГПЗ) Астраханський, що в Астраханській області РФ, спалахнула масштабна пожежа.

Про це у четвер, 14 травня, пише моніторинговий канал Exilenova+, спираючись на супутниковий знімок.

Пожежу зафіксовано в районі відкритого складу сірки та вузла її відвантаження залізницею.

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«Горять так звані „сірчані карти“ — майданчики зберігання технічної сірки, яка утворюється під час очищення газу з високим вмістом сірководню», — йдеться в описі до фото.

Фото: Exilenova+ / Telegram

Зазначається, що цей ГПЗ є одним із найбільших виробників сірки в РФ через специфіку місцевого газоконденсату.

«При горінні сірки утворюються великі обсяги токсичного діоксиду сірки, через що дим над об'єктом має характерний світлий колір. Для ГПЗ це критично, адже порушення вивезення сірки може вплинути на роботу установок очищення газу та темпи переробки газоконденсату», — пояснили в Exilenova+.

Там також акцентували на важливості даного об'єкта, про що, зокрема, свідчать антидронові сітки на майже всій території Астраханського ГПЗ.

Атака на Астраханський ГПЗ 13 травня — що відомо

13 травня у РФ поскаржились на атаку безпілотників на Астраханський ГПЗ, що розташований поблизу Каспійського моря за приблизно 1675 км від українського кордону.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін стверджував, що атаку нібито було відбито і займання сталося через падіння уламків.

Він також вважав, що «горіння буде усунуто протягом кількох годин».

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження інфраструктури газопереробного заводу Астраханський у Астраханській області РФ.

Виникла пожежа на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Також підкреслювалося, що підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та залучено до забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу РФ.