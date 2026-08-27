Біля російської Анапи третій день горить заповідник Утриш (Фото: Скриншот відео / Краснодар и край)

У Краснодарському краї РФ третій день горить заповідник Утриш внаслідок атаки дронів. Полум’я охопило 70 гектарів — горять чагарники та суха трава. Сильний вітер швидко розносить вогонь, через що площа пожежі продовжує збільшуватися, пише місцевий Telegram-канал Краснодар и край.

На території заповідника ввели режим надзвичайної ситуації.

Згодом Telegram-канал Краснодар и край повідомив, що площа відкритого вогню у заповіднику зменшилась, але загалом із початку пожежі вогонь уже пройшов близько 70 гектарів. Місцева влада очікує, що локалізувати пожежу вдасться 27 серпня.

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У ніч проти 25 серпня у Краснодарському краї пролунала серія вибухів. Повідомлялося про атаку безпілотників та пожежу на Афіпському НПЗ.

22 серпня Сили оборони України уразили резервуари з пально-мастильними матеріалами Єйського нафтоналивного комплексу в Краснодарському краї РФ. Унаслідок атаки виникла пожежа.

В Генштабі ЗСУ підкреслили, що комплекс є складовою інфраструктури морського порту Єйськ.

Крім того, Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) та логістичний хаб Ozon у Самарській області РФ.

В оборонній компанії Fire Point повідомили, що ворожі об'єкти атакували безпілотники FP-1.