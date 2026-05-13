У Москві горів Кремль в Ізмайловому: площа пожежі сягнула 1000 квадратних метрів
Пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, розташованому поруч із музейним комплексом (Фото: @shot_shot)
У Москві в ніч проти 13 травня сталася пожежа на території культурно-розважального комплексу Кремль в Ізмайловому. Йдеться не про Кремль у центрі столиці РФ, а про туристичний комплекс на сході міста.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами очевидців, пожежа спалахнула ввечері 12 травня. Вогонь поширився на покрівлю однієї з адміністративних будівель.
Спершу площу пожежі оцінювали приблизно у 200 квадратних метрів, однак згодом вона збільшилася до 1000 квадратних метрів.
Водночас російські Telegram-канали пишуть, що, за попередніми даними, пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, розташованому поруч із музейним комплексом. Попередньою причиною називають коротке замикання та несправність проводки.
Під час пожежі врятували п’ятьох людей. До гасіння залучили понад 100 рятувальників і 30 одиниць техніки.
Причини займання остаточно встановлюються.