У Москві горів Кремль в Ізмайловому: площа пожежі сягнула 1000 квадратних метрів

13 травня, 02:08
Пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, розташованому поруч із музейним комплексом (Фото: @shot_shot)

Пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, розташованому поруч із музейним комплексом (Фото: @shot_shot)

У Москві в ніч проти 13 травня сталася пожежа на території культурно-розважального комплексу Кремль в Ізмайловому. Йдеться не про Кремль у центрі столиці РФ, а про туристичний комплекс на сході міста.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами очевидців, пожежа спалахнула ввечері 12 травня. Вогонь поширився на покрівлю однієї з адміністративних будівель.

Спершу площу пожежі оцінювали приблизно у 200 квадратних метрів, однак згодом вона збільшилася до 1000 квадратних метрів.

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Водночас російські Telegram-канали пишуть, що, за попередніми даними, пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, розташованому поруч із музейним комплексом. Попередньою причиною називають коротке замикання та несправність проводки.

Під час пожежі врятували п’ятьох людей. До гасіння залучили понад 100 рятувальників і 30 одиниць техніки.

Причини займання остаточно встановлюються.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   Москва Кремль Пожежа

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