У Сочі знову спалахнула нафтобаза, яку атакували напередодні

У російському Сочі повторно загорілася нафтобаза, яка вже була уражена під час атаки 4 вересня.

Про це повідомляють пабліки.



За їхніми даними, на території об'єкта знову виникла сильна пожежа. Над містом поширився густий дим, через що місцевих жителів закликають зачиняти вікна та без потреби не виходити на вулицю.

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4 вересня в районі Сочі та федеральної території «Сіріус» повідомляли про атаку безпілотників. Тоді російська влада підтвердила пожежу на території нафтобази. Також з’являлися повідомлення про можливе ураження позицій російської ППО.