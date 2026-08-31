У ніч на 31 серпня у Польщі сталася пожежа на заводі компанії WB Electronics, яка виробляє безпілотники, зокрема для української та польської армій, повідомляє Onet . Незадовго до пожежі камери спостереження зафіксували на території підприємства невідому особу.

Інцидент стався в місті Скаржисько-Каменна, між Варшавою та Краковом. Завод виробляє, зокрема, військові безпілотники для польської та української армій, а також польотні контролери.

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Видання зазначає, що перед пожежею оператор охоронної фірми, якій доручено моніторинг об'єкта, повідомив поліцію про спрацювання датчиків, що може свідчити про проникнення сторонніх осіб.

У матеріалі йдеться про те, що камери нібито зафіксували невідомого в балаклаві. Зокрема, ця особа проникла на територію підприємства через паркан, а згодом поблизу заводу виявили покинуті рюкзак і кофту з довгим рукавом.

Польські правоохоронці вже розпочали розслідування.

У пожежній службі повідомили, що пожежа була відносно невеликою, а її ліквідацію завершили протягом двох годин.

«У випадках таких пожеж спеціальні служби діють так, як належить. Ми сприймаємо цю ситуацію дуже серйозно… Застерігаємо від поширення будь-якої дезінформації з цього приводу. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки ретельно працюють над з’ясуванням того, чи є підстави говорити про диверсію», — заявив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

10 серпня агентство Reuters повідомило, що Польща, Литва, Латвія та Естонія посилюють охорону критичної інфраструктури через побоювання, що Росія може організувати атаку під чужим прапором із використанням українських дронів.

Загроза російських провокацій — що відомо

28 червня керівник Агентства зовнішньої розвідки Польщі полковник Павел Шота публічно заявив, що Росія готова заслати «зелених чоловічків» на територію балтійських держав. За його оцінкою, Путін наразі є заручником власної поразки, через що Росія здатна продовжувати бойові дії в Україні ще кілька років, паралельно вдаючись до гібридних атак проти східних рубежів Альянсу.

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29 червня Міністерство оборони Литви повідомило, що наразі немає жодних об'єктивних ознак підготовки Росії до повномасштабного військового нападу на країни Балтії.

3 липня газета The Telegraph із посиланням на джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, повідомила, що США попередили Варшаву про підготовку Москвою збройної провокації на польській території; за даними журналістів, вона може здійснюватися з Калінінграда або Білорусі та включати сценарії від ракетних ударів і атак безпілотників до незаконного перетину кордону.

15 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати операцію під чужим прапором із використанням українських дронів.