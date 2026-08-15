У Самарі горить промисловий цех після вибуху, назвали можливі підприємства (Фото: Astra / Telegram)

У Самарі (РФ) після атаки сталася пожежа на промисловому об'єкті, який, за даними OSINT-аналітиків, може належати авіазаводу Авіакор або ракетно-космічному центру Прогрес.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Там зазначили, що у ніч проти 15 серпня в Самарській області РФ повідомляли про загрозу ракетного удару. Місцеві жителі публікували кадри вибухів та густих стовпів диму.

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За фотографіями й відео, які поширив моніторинговий канал Exilenova+, OSINT-аналітик ASTRA визначив, що внаслідок атаки стався вибух на території промислового об'єкта.

За попереднім аналізом, палаючий цех може належати авіаційному заводу Авіакор або ракетно-космічному центру Прогрес, виробничі майданчики яких розташовані поруч.

РКЦ Прогрес входить до структури російської держкорпорації Роскосмос і спеціалізується на створенні та випробуванні ракет-носіїв Союз-2, а також космічних апаратів, підкреслили в Astra.

Там додали, що Авіакор є одним із великих підприємств російської авіабудівної галузі. Компанія займається виробництвом, ремонтом та обслуговуванням літаків, а також виготовленням авіаційних комплектуючих.

У ніч проти 8 серпня Сизрань у Самарській області РФ атакували безпілотники, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод. Після серії вибухів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, над заводом здійнявся густий стовп диму.