Збитки на 15 млн злотих. У Польщі підозрюють причетність «іноземної розвідки» до пожежі на заводі виробника БПЛА для України

Національна прокуратура розпочала розслідування у зв’язку з підпалом заводу компанії WB Electronics, яка виробляє БПЛА для польської та української армій (Фото: Adrian Grycuk/Wikipedia.org)

У Польщі Національна прокуратура підозрює, що в підпалі заводу компанії, яка виробляє БПЛА для польської та української армій , брали участь представники іноземної розвідки.

Про це йдеться в повідомленні відомства від 31 серпня.

Розслідування веде прокурор Малопольського відділу Департаменту у справах організованої злочинності та корупції Національної прокуратури.

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За версією слідства, пожежа на території підприємства WB Electronics SA у місті Скаржисько-Каменна виникла 31 серпня внаслідок закладання заряду, що містив легкозаймисті матеріали.

«Унаслідок пожежі було знищено складські приміщення, а сума завданих збитків становить щонайменше 15 млн злотих (близько 17,9 млн грн — ред.)», — заявили в прокуратурі.

У ніч із 30 на 31 серпня в Польщі сталася пожежа на заводі компанії WB Electronics, яка виробляє безпілотники, зокрема для української та польської армій.

Інцидент стався в місті Скаржисько-Каменна, між Варшавою та Краковом. Завод виробляє, зокрема, військові безпілотники для польської та української армій, а також польотні контролери.

У матеріалі видання Onet йдеться про те, що камери нібито зафіксували невідомого в балаклаві. Зокрема, ця особа проникла на територію підприємства через паркан, а згодом поблизу заводу знайшли покинуті рюкзак і кофту з довгим рукавом.