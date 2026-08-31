Збитки на 15 млн злотих. У Польщі підозрюють причетність «іноземної розвідки» до пожежі на заводі виробника БПЛА для України
Національна прокуратура розпочала розслідування у зв’язку з підпалом заводу компанії WB Electronics, яка виробляє БПЛА для польської та української армій (Фото: Adrian Grycuk/Wikipedia.org)
У Польщі
Національна прокуратура підозрює, що в підпалі заводу компанії, яка виробляє БПЛА для польської та української армій, брали участь представники іноземної
розвідки.
Про це йдеться в повідомленні відомства від 31 серпня.
Розслідування веде прокурор Малопольського відділу Департаменту у справах організованої злочинності та корупції Національної прокуратури.
За версією слідства, пожежа на території підприємства WB Electronics SA у місті Скаржисько-Каменна виникла 31 серпня внаслідок закладання заряду, що містив легкозаймисті матеріали.
«Унаслідок пожежі було знищено складські приміщення, а сума завданих збитків становить щонайменше 15 млн злотих (близько 17,9 млн грн — ред.)», — заявили в прокуратурі.
У ніч із 30 на 31 серпня в Польщі сталася пожежа на заводі компанії WB Electronics, яка виробляє безпілотники, зокрема для української та польської армій.
Інцидент стався в місті Скаржисько-Каменна, між Варшавою та Краковом. Завод виробляє, зокрема, військові безпілотники для польської та української армій, а також польотні контролери.
У матеріалі видання Onet йдеться про те, що камери нібито зафіксували невідомого в балаклаві. Зокрема, ця особа проникла на територію підприємства через паркан, а згодом поблизу заводу знайшли покинуті рюкзак і кофту з довгим рукавом.