У Москві після пожежі на ТЕЦ стався блекаут, по всій Росії почалися проблеми з інтернетом

Електроенергія зникла після пожежі на «об'єкті» на вулиці Вавилова в Гагарінському районі Москви (Фото: pexels@platon-matakaev)

У Москві після пожежі на ТЕЦ у кількох районах зникла електроенергія, а згодом по всій Росії почалися масштабні перебої з роботою інтернету та сайтів. Найбільше скарг надходить з Москви та Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У кількох районах Москви стався блекаут, після якого почалися масштабні збої в роботі інтернету, повідомляє Telegram-канал Осторожно, Москва.

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Користувачі по всій Росії скаржаться на недоступність сайтів і сервісів, а також проблеми у найбільших провайдерів та операторів зв’язку, зокрема Ростелекому, Мегафону, Білайна та Lovit.

За останню годину сервіс Downdetector отримав понад тисячу повідомлень про збої.

За даними видання, електроенергія зникла після пожежі на «об'єкті» на вулиці Вавилова в Гагарінському районі Москви, судячи з кадрів, йдеться про ТЕЦ-20.

Пов’язаний з російськими силовиками Telegram-канал 112 пише, що там стався вибух.

Світла немає на кількох станціях метро — там не працюють ескалатори, — а також у торговельних центрах.

Джерело РБК також повідомило про аварію в Гагарінському районі, яка вплинула на роботу Московської міжміської телефонної станції № 9 (ММТС-9). Через неї проходить значна частина російського інтернет-трафіку. Представник найбільшого реєстратора доменних імен у країні Reg.ru підтвердив ТАСС, що перебої в роботі Рунету пов’язані з порушенням електропостачання на великому вузлі зв’язку.

Міноборони РФ 18 серпня заявило, що російська ППО нібито збила понад 1600 дронів за добу, а також десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS.

Попередній рекорд за кількістю застосованих дронів зафіксували під час атаки на РФ 16 серпня. Тоді росіяни заявляли, що за добу «збили 1478 безпілотників».

Вперше за майже 20 років у Москві скасували масштабний парад військових оркестрів відомий, як Міжнародний військово-музичний фестиваль Спаська вежа, що мав розпочатися 21 серпня і тривати чотири дні.