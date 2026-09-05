У Санкт-Петербурзі гасять пожежу на криголамі Адмірал Макаров, 5 вересня 2026 року (Фото: ASTRA via Telegram)

5 вересня у російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа на криголамі Адмірал Макаров, який перебуває на ремонті в Кронштадті.

Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA із посиланням на МНС РФ. Він також оприлюднив фото та відео гасіння пожежі.У Санкт-Петербурзі загорівся криголам Адмірал Макаров — фото та відео

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Повідомлення про пожежу надійшло до МНС РФ о 14:20, займання сталося у трюмі на площі 80 квадратних метрів. Згідно з повідомленням, пожежу локалізували о 16:31, ліквідувавши відкрите горіння.

Інформації про постраждалих не було.