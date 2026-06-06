У Тюмені спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ Росії

Пожежа на Антипинському НПЗ РФ вранці 6 червня (Фото: Кадр з відео/Supernova+/Telegram)

У Тюмені сталася масштабна пожежа на Антипинському нафтопереробному заводі, за даними пропагандистських ЗМІ, вона виникла через порушення технологічного процесу на одній із виробничих установок.

Про це у суботу, 6 червня, пишуть російські ЗМІ.

Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що пожежа охопила одну з виробничих установок підприємства.

Там додали, що Антипинський НПЗ є одним із найбільших приватних нафтопереробних заводів країни-агресора РФ.

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Він має проєктну потужність понад 9 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти для російського внутрішнього ринку.

До того ж вранці 6 червня повідомлялося про вибухи у російському Санкт-Петербурзі та у Кронштадті. Монітори писали про удари по Кронштадтському морському заводу.

Також, за даними ЗМІ, могли бути атаковані кадетський військовий корпус та НДІ Морської теплотехніки. Місцева влада визнала масштабну атаку понад сотнею дронів, пожежі та оголосила часткову евакуацію у регіоні.